Pdte. Boric reveló conversación con Kast por incendios en el sur: “Esto lo vamos a afrontar en conjunto” - Chilevisión

18/01/2026 18:07

Pdte. Boric reveló conversación con Kast por incendios en el sur: “Esto lo vamos a afrontar en conjunto”

En su llegada a la región del Biobío, el mandatario afirmó que "el gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe".

Publicado por CHV Noticias

En su llegada a la región del Biobío, el presidente Gabriel Boric reveló que durante esta jornada conversó con el mandatario electo José Antonio Kast por los incendios forestales en el sur.

Según detalló, el objetivo de este llamado fue para "darle la última información que teníamos disponible" y coordinar tareas que enfrentará el próximo gobierno.

"Él (Kast) también va a tener una conversación con algunas autoridades de la zona más tarde y esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto", señaló Boric.

"Por lo tanto, aquí el gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe, para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día lo necesitan", agregó.

Pdte. Boric se reunirá con Kast este lunes

Asimismo, el mandatario indicó que "el presidente José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea y no me cabe duda de que todos vamos a estar en la misma lógica".

"Mañana, después de COGRID, nos vamos a reunir con el presidente electo para compartir la última información e ir coordinando porque, de seguro, las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este gobierno", puntualizó.

Cabe mencionar que, durante esta jornada, Kast indicó a través de su cuenta de X que "frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia".

"No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia", puntualizó en la publicación, luego de algunas críticas contra el gobierno.

