Mira directo a la cámara: El desafiante gesto del detenido por crimen del “Rey de Meiggs” - Chilevisión

18/08/2025 13:32

Mira directo a la cámara: Captan desafiante gesto de detenido por crimen del “Rey de Meiggs”

Según reveló Contigo en la Mañana, se trata de un ciudadano venezolano que se desempeñaba como barbero en una galería del centro de Santiago y fue detenido como nuevo sospechoso por el sicariato.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Nuevos detenidos por el crimen del “Rey de Meiggs” fueron dados a conocer durante las últimas horas, entre ellos, dos sujetos que habría trabajado como intermediarios para orquestar el asesinato.

Según expuso Contigo en la Mañana, uno de los detenidos por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa corresponde a un joven de nacionalidad venezolana, quien trabajaba como barbero en el centro de Santiago.

Tras su detención, llamó la atención un particular gesto que hizo mientras era escoltado por carabineros: Miró a la cámara y saludó con la mano.

La reacción del barbero detenido

Según detallaron en el matinal de Chilevisión, este detenido habría trabajado como intermediario tras el crimen del comerciante.

En ese contexto, el barbero se habría encargado de reunirse con el otro detenido -conocido como el “Tío Lukas”- quien le habría entregado un bolso con las armas usadas por los sicarios.

De igual manera, en el programa habló uno de los empleadores de la barbería en la que trabajaba el detenido, quien detalló que este “era una persona súper trabajadora, nada malo que hablar de él, nos sorprende mucho”.

Revisa el gesto del detenido a continuación

