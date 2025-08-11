Elizalde reitera debate por voto extranjero: “Al presidente lo tienen que elegir los chilenos” - Chilevisión

El secretario de Estado argumentó su posición al afirmar que "en ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile", pues señaló que en otros países hay "requisitos mucho más exigentes que los nuestros".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la legislación vigente que permite a extranjeros votar en todas las elecciones del país y recalcó su disposición a modificarla pues, aseguró, "en ningún otro país" existe un sistema como el que tiene Chile.

"Por regla general en el mundo, las personas para poder elegir a la máxima autoridad en un país, lo hacen incorporándose a la comunidad política, por lo que los extranjeros tienen derecho a voto cuando se nacionalizan", señaló en conversación con 24Horas.

“En cambio en Chile, por el solo hecho de llegar al país, ni siquiera con residencia definitiva, al cabo de cinco años lo inscriben automáticamente en el padrón, el voto es obligatorio y lo hace en todos los niveles, en jefe de Estado, parlamentarios o elecciones locales”, explicó.

Elizalde continuó y afirmó que "los que viven en Perú no pueden elegir al presidente, en Colombia y Venezuela tampoco, y estas tres comunidades que son las más grandes en el país, aquí sí pueden elegir al presidente de la República".

"En ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile, y a mi entender, al presidente de la República lo tienen que elegir los chilenos", reconoció Elizalde, quien sostuvo que el debate corresponde a un "principio básico de soberanía".

“La regla en el mundo es que los extranjeros no votan, y donde lo hacen solo es para elecciones regionales y locales, y excepcionalmente donde votan para elegir a la máxima autoridad, que son los menos, es con requisitos mucho más exigentes que los nuestros”, finalizó.

Largo debate en el Congreso por voto extranjero

A mediados de julio fue aprobado el polémico proyecto de ley que busca aplicar multas a quienes no acudan a votar en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

Sin embargo, esta sanción se aplicaría únicamente a ciudadanos con nacionalidad chilena, excluyendo de esta obligación a los migrantes residentes en el país.

En marzo de este año, en tanto, la Comisión de Gobierno del Senado rechazó unas indicaciones presentadas por el Ejecutivo para limitar el voto de extranjeros en las elecciones municipales y plebiscitos comunales.

Cabe mencionar que la legislación actual inscribe de manera automática en el padrón electoral chileno a los inmigrantes que lleven cinco años en el país, sin importar si residen de forma definitiva o temporal.

El nuevo proyecto, en cambio, buscaba que los extranjeros contaran con residencia definitiva y presentaran un certificado de antecedentes penales para participar de los procesos electorales.