ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1 - Chilevisión

El tren subterráneo informó de problemas en la Línea 1 y suspendió las operaciones entre las estaciones Tobalaba y Escuela Militar.

La tarde de este jueves, Metro de Santiago informó nuevamente la suspensión de algunas estaciones de la Línea 1 y, tras cerca de dos horas de operación se informó que el servicio fue reestablecido.

El tren subterráneo solo quedó disponible entre San Pablo a Tobalaba y Escuela Militar a Los Dominicos.

Desde Metro señalaron que la emergencia se produjo por una persona en las vías, razón por la que se tuvo que cerrar las estaciones Alcántara y El Golf.

16:14 hrs. ✅️ Se normaliza el servicio en #L1.



✅️ Toda la red operativa https://t.co/RAWrNeCfYQ — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Segunda suspensión del día en el Metro

Durante la mañana Metro de Santiago también presentó problemas en el servicio de la Línea 1, donde se vio afectado el tramo entre Los Dominicos y Estación Central.

La interrupción matutina también fue producto de una persona en las vías.

Por otra parte, también se registró otro hecho que obligó a pausar el servicio en la estación Franklin de la Línea 2, donde un hombre fue apuñalado en pleno andén.

Carabineros detuvo al agresor y la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial en estado grave.