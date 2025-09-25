ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1 - Chilevisión

El tren subterráneo informó de problemas en la Línea 1 y suspendió las operaciones entre las estaciones Tobalaba y Escuela Militar.
La tarde de este jueves, Metro de Santiago informó nuevamente la suspensión de algunas estaciones de la Línea 1 y, tras cerca de dos horas de operación se informó que el servicio fue reestablecido.
El tren subterráneo solo quedó disponible entre San Pablo a Tobalaba y Escuela Militar a Los Dominicos.
Desde Metro señalaron que la emergencia se produjo por una persona en las vías, razón por la que se tuvo que cerrar las estaciones Alcántara y El Golf.
16:14 hrs. ✅️ Se normaliza el servicio en #L1.
Durante la mañana Metro de Santiago también presentó problemas en el servicio de la Línea 1, donde se vio afectado el tramo entre Los Dominicos y Estación Central.
La interrupción matutina también fue producto de una persona en las vías.
Por otra parte, también se registró otro hecho que obligó a pausar el servicio en la estación Franklin de la Línea 2, donde un hombre fue apuñalado en pleno andén.
Carabineros detuvo al agresor y la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial en estado grave.