 Metro de Santiago anunció el cierre de dos estaciones de la línea 1 durante este viernes - Chilevisión
Minuto a minuto
Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/08/2025 07:57

Metro de Santiago anunció el cierre de dos estaciones de la línea 1 durante este viernes

Se trata de una serie de trabajos preventivos que mejorarán el funcionamiento; sin embargo, una de esas dos estaciones funciona como combinación entre dos líneas.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Metro de Santiago anunció que dos estaciones de la línea 1 se encontrarán cerradas durante todo el día.

Se trata de San Pablo y Neptuno, las cuales estarán sin operar debido a una serie de trabajos preventivos que permitirán mejorar el funcionamiento.

¿Qué pasará con la estación San Pablo?

A través de su cuenta de X, Metro de Santiago aclaró que la estación San Pablo, que combina la línea 1 y 5, funcionará solo en esta última, mientras que solo el acceso a la línea 1 estará cerrado.

Además, agregaron: "El resto de la red funcionará en horario festivo: 07:30 a 23:00 horas".

Finalmente, Metro hizo hincapié en que, al tratarse de un feriado, los usuarios tienen la posibilidad de viajar a bordo de los trenes con sus bicicletas.

Revisa las publicaciones de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Lo último

Lo más visto

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Existe un operativo policial en curso para dar con tres internos que escaparon esta madrugada del penal de Valparaíso, condenados por homicidio y otros delitos graves.

15/08/2025

Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido

Los primeros antecedentes indican que el oficial de Carabineros estaba en calidad de franco, cuando sus familiares le indicaron que estaban siendo amedrentados por un grupo de personas.

15/08/2025

“Fue como un enemigo en casa”: Paula Pavic reveló duro episodio previo al quiebre con Marcelo Ríos

La influencer será una de las protagonistas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde contó detalles de lo que enfrentó en su matrimonio y quiebre con el extenista.

14/08/2025

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025