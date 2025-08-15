Metro de Santiago anunció el cierre de dos estaciones de la línea 1 durante este viernes - Chilevisión

Se trata de una serie de trabajos preventivos que mejorarán el funcionamiento; sin embargo, una de esas dos estaciones funciona como combinación entre dos líneas.

Este viernes, Metro de Santiago anunció que dos estaciones de la línea 1 se encontrarán cerradas durante todo el día.

Se trata de San Pablo y Neptuno, las cuales estarán sin operar debido a una serie de trabajos preventivos que permitirán mejorar el funcionamiento.

¿Qué pasará con la estación San Pablo?

A través de su cuenta de X, Metro de Santiago aclaró que la estación San Pablo, que combina la línea 1 y 5, funcionará solo en esta última, mientras que solo el acceso a la línea 1 estará cerrado.

Además, agregaron: "El resto de la red funcionará en horario festivo: 07:30 a 23:00 horas".

Finalmente, Metro hizo hincapié en que, al tratarse de un feriado, los usuarios tienen la posibilidad de viajar a bordo de los trenes con sus bicicletas.

Revisa las publicaciones de X:

📣 Importante: Este viernes 15 de agosto, estaciones San Pablo y Neptuno de #L1 estarán cerradas por mantención preventiva.



✅ San Pablo L5 operará con normalidad (sin combinación).



🕒 El resto de la red funcionará en horario festivo: 07:30 a 23:00 hrs. pic.twitter.com/w26YkGepYq — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 14, 2025

¡Se acaba la jornada! No olvides que mañana es feriado y abrimos a las 07:30 hrs 😉



📌 ¡Recuerda! Mañana #L1 San Pablo y Neptuno estarán cerradas durante todo el día por mantenciones preventivas. pic.twitter.com/z7i3gRyrxu — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 15, 2025