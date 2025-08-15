Metro de Santiago anunció el cierre de dos estaciones de la línea 1 durante este viernes - Chilevisión

Se trata de una serie de trabajos preventivos que mejorarán el funcionamiento; sin embargo, una de esas dos estaciones funciona como combinación entre dos líneas.
Este viernes, Metro de Santiago anunció que dos estaciones de la línea 1 se encontrarán cerradas durante todo el día.
Se trata de San Pablo y Neptuno, las cuales estarán sin operar debido a una serie de trabajos preventivos que permitirán mejorar el funcionamiento.
A través de su cuenta de X, Metro de Santiago aclaró que la estación San Pablo, que combina la línea 1 y 5, funcionará solo en esta última, mientras que solo el acceso a la línea 1 estará cerrado.
Además, agregaron: "El resto de la red funcionará en horario festivo: 07:30 a 23:00 horas".
Finalmente, Metro hizo hincapié en que, al tratarse de un feriado, los usuarios tienen la posibilidad de viajar a bordo de los trenes con sus bicicletas.
