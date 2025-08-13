Fabrizio Copano dará show gratuito en el Metro de Santiago: Cuándo y dónde ver al comediante - Chilevisión

El reconocido standupero tendrá una rutina 100% abierta al público en una estación del tren subterráneo.

El comediante Fabrizio Copano sorprendió a todos y anunció que dará un show totalmente gratuito en el Metro de Santiago.

La presentación se enmarca en una actividad por la celebración de los 50 años del tren subterráneo.

Show gratuito en el Metro: ¿Cómo y dónde ver a Fabrizio Copano?

Fabrizio Copano se presentará este jueves 14 de agosto a las 17:00 horas.

¿Y la ubicación? El exitoso standupero nacional hará su rutina de humor en la estación Franklin, concretamente por la LÍnea 6.

Así anunció Metro de Santiago el show gratuito de Fabrizio Copano

A través de redes sociales, Metro de Santiago anunció el show gratuito de Fabrizio Copano por medio de un divertido video.

En el registro, el humorista aparece interpretando a un conductor del tren e invitando a los usuarios a ser parte del espectáculo.

"Los esperamos para vivir esta jornada inédita", dijeron desde la cuenta oficial.