Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva - Chilevisión

03/09/2025 16:41

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Cristian Andrés Skog Benítez, médico imputado en calidad de autor por diversos delitos sexuales.

En concreto, Skog es investigado por seis delitos de abuso sexual a mayor de 14 años, un delito de abuso sexual a menor de 14 años y un delito de ultraje público a las buenas costumbres.

Los ilícitos fueron perpetrados entre junio y agosto de este año, en distintos sectores de la comuna de Viña del Mar. El tribunal, además, fijó un plazo de investigación de 90 días.

Médico acusado de delitos sexuales en Viña del Mar

Skog Benítez es un traumatólogo infantil que atiende tanto en consulta particular como en el servicio privado y público, como el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

El hombre fue detenido este lunes, acusado de recorrer las calles buscando jóvenes en su auto para luego abordarlas y cometer abuso sexual por sorpresa.

La detención del sujeto se concretó después de abusar a una menor de 17 años, a quien atacó en la vía pública por el sector de Gómez Carreño. Una cámara de seguridad lo registró en aquel instante caminando semidesnudo, vistiendo solo una polera.

