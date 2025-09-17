MallPlaza se pronuncia tras muerte de joven por estrangulamiento en una de sus instalaciones - Chilevisión

Luego de que el Servicio Médico Legal confirmara que el joven murió estrangulado, la empresa emitió un comunicado lamentando lo sucedido y comprometiéndose con la investigación.

Durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre, MallPlaza emitió un comunicado respecto al confuso incidente que terminó con la muerte de un joven de 27 años en el Mall Plaza Vespucio de La Florida.

Con el pasar de los días, personas que se encontraban en el lugar han aportado testimonios para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el Servicio Médico Legal confirmó que la muerte fue ocasionada por estrangulamiento.

Ante esto, la empresa encargada del centro comercial lamentó lo ocurrido y señaló empatizar con la familia de la víctima.

MallPlaza se pronuncia tras muerte de joven por estrangulamiento

A través de un comunicado, la empresa señaló lo siguiente:

"Frente a los lamentables hechos sucedidos en Mallplaza Vespucio, junto con empatizar con el dolor de la familia y cercanos de la víctima, queremos reiterar nuestro total compromiso con aclarar a cabalidad lo sucedido y poner a disposición de las autoridades pertinentes todos los antecedentes que estén a nuestro alcance y nuestra completa disposición a colaborar en la investigación".

"En Mallplaza, nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la seguridad y el bienestar de quienes visitan nuestros centros urbanos".