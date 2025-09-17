 MallPlaza se pronuncia tras muerte de joven por estrangulamiento en una de sus instalaciones - Chilevisión
Minuto a minuto
“Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción” “No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall de La Florida Hermanos fallecidos en Lican Ray son velados en su colegio y madre continúa grave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/09/2025 10:08

MallPlaza se pronuncia tras muerte de joven por estrangulamiento en una de sus instalaciones

Luego de que el Servicio Médico Legal confirmara que el joven murió estrangulado, la empresa emitió un comunicado lamentando lo sucedido y comprometiéndose con la investigación.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre, MallPlaza emitió un comunicado respecto al confuso incidente que terminó con la muerte de un joven de 27 años en el Mall Plaza Vespucio de La Florida.

Con el pasar de los días, personas que se encontraban en el lugar han aportado testimonios para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el Servicio Médico Legal confirmó que la muerte fue ocasionada por estrangulamiento.

Ante esto, la empresa encargada del centro comercial lamentó lo ocurrido y señaló empatizar con la familia de la víctima. 

MallPlaza se pronuncia tras muerte de joven por estrangulamiento 

A través de un comunicado, la empresa señaló lo siguiente: 

"Frente a los lamentables hechos sucedidos en Mallplaza Vespucio, junto con empatizar con el dolor de la familia y cercanos de la víctima, queremos reiterar nuestro total compromiso con aclarar a cabalidad lo sucedido y poner a disposición de las autoridades pertinentes todos los antecedentes que estén a nuestro alcance y nuestra completa disposición a colaborar en la investigación".

"En Mallplaza, nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la seguridad y el bienestar de quienes visitan nuestros centros urbanos".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Ahora ya puede comunicarse”: El drama de joven pareja que fue atropellada por conductora ebria tras concierto

Todo ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Ayelén Márquez, estudiante de 20 años, y su pareja, salían tras un recital de Duki y fueron embestidos por una camioneta, donde además otro hombre resultó lesionado. 

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Tras quiebre con Camila Andrade: Aseguran que Kaminski tendría nuevo romance con actriz

El locutor radial confirmó su quiebre definitivo con la modelo y rápidamente comenzaron a circular rumores que lo ligan a una joven actriz con quien ha tenido interacción en redes sociales.

17/09/2025

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Supermercados, ferias y negocios de barrios son los sectores del comercio más visitados durante la semana de Fiestas Patrias. A continuación te contamos cómo operarán los días feriados.

17/09/2025