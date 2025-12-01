Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones - Chilevisión

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

En diciembre del año pasado se conoció una impactante crimen en el penal Bío Bío de Concepción, donde un reo no solo asesinó a un compañero, sino que también lo decapitó.

Ahora se conoció que la madre de la víctima, Vincent González Aguirre, demandó al Estado, ya que acusa negligencia de Gendarmería al mezclar una persona de bajo compromiso delictual con otro peligroso, donde además no se fiscalizó la presencia de armas blancas en la celda.

"La principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió", señaló Andrés Durán, abogado de la demandante el palabras recogidas por Radio Bío Bío.

Además, el citado medio informó que la demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado, donde la reparación económica solicitada por la madre del interno asesinado asciende a 280 millones de pesos.

