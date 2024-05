Las declaraciones del actor en contra del mandatario lo hicieron "víctima" de la cultura de la cancelación, según mencionó Gnecco, puesto que lo bajaron de una película tras sus dichos.

Durante esta semana, el actor Luis Gnecco dio una entrevista a La Segunda en la que dio una fuerte crítica contra el presidente Gabriel Boric.

"¿Cómo es posible que un señor que no obtuvo su título nos esté gobernando? Este comentario es un poco 'Patricia Maldonado', pero hoy el país lo llevan cabros que no le han trabajado un peso a nadie", dijo el actor.

En este sentido, Gnecco criticó duramente al gobierno y también indicó que en términos electorales deberemos "estudiar lo enferma que está la sociedad chilena".

Sin embargo, tras sus dichos se vio en la necesidad de pedir disculpas a través del programa Contracara, ya que aseguró ser "víctima" de la cultura de la cancelación.

"Ya sufrí consecuencias cancelatorias. Estaba dentro del elenco de una película, que habíamos hecho el teaser hace mucho tiempo, y el director me dijo 'pucha, Lucho, lamentablemente después de estas declaraciones que has hecho no creo que puedas estar en mi película'", contó el actor.

Las disculpas para el presidente Boric

Respecto a la polémica, Gnecco recalcó que "basta con decir dos cosas" para generar un titular sobre todo si se trata del gobierno actual.

"Hablemos de mis últimos dichos sobre el Presidente, pobrecito este muchacho, es que son gente frágil, yo creo que son personas que no se los puede criticar mucho porque se sienten, lloran mucho", mencionó en la misma entrevista.

Para finalmente entregar sus excusas al mandatario. "Quiero ser súper serio, yo he dicho últimamente cosas contra el Presidente. Le quiero pedir disculpas públicas, no sé si ve este programa, pues yo tampoco terminé mi carrera, tengo sólo licencia secundaria igual que él, no soy profesional, pero a diferencia de él yo no voy a tener una pensión vitalicia, que se la vamos a pagar todos nosotros".