“Los intentó proteger, abrazó a algunos”: Apoderada de colegio en Calama reveló actuar de la inspectora antes del ataque

Una apoderada del Instituto Obispo Silva Lezaeta aseguró que los apoderados sabían que el atacante estaba en un tratamiento.

Este viernes, una apoderada entregó nuevos detalles tras el asesinato de María Victoria Reyes Vache, quien murió a manos de un estudiante en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

La víctima tenía 59 años, iba a cumplir 30 años de matrimonio esta semana y tenía dos hijos que están cursando sus estudios universitarios en otras regiones.





“Los intentó proteger, abrazó a algunos”

Al respecto, Maryta García, apoderada de una estudiante de 4° medio, detalló en conversación con LUN que, antes del ataque, Reyes “salió como siempre a recibir a los alumnos que llegaban”.

En esa misma línea, agregó: “Todos se conocen porque es un colegio integral y católico que hace que todos compartan entre sí. Más todavía si están desde chicos estudiando en el mismo lugar. Sabíamos que el chico está en tratamiento (el detenido)”.

García también reveló que cuando ocurrió el ataque, la víctima intentó resguardar a los alumnos: “Los intentó proteger, abrazó a algunos”.

El esposo de la víctima habría llegado rápidamente al establecimiento, mientras que sus hijos están viajando hacia Calama.

“Era muy mamá con todos los niños, muy cercana (…) Ella no merecía morir así. Solo tengo palabras de agradecimiento para ella. Afortunadamente, se lo dije en vida porque era una mujer cercana que permitía y nacía agradecerle su compromiso con los niños”, cerró.