 Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja - Chilevisión
Minuto a minuto
Salió de su casa el jueves y no volvió: Intensa búsqueda en Futaleufú por desaparición de joven de 23 años “Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja Engañoso: candidatos presidenciales no reciben un “pago” por votos, sino un reembolso de gastos electorales Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 12:17

Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja

La madre del trabajador de 34 años, quien presenta el Síndrome de Asperger, acusó que su hijo ha sufrido reiterados maltratos, acoso y hasta golpes. 

Un nuevo caso de maltrato acusa la madre de un trabajador del Hospital San Borja Arriarán, donde denuncia que su hijo sufrió humillaciones tanto por sus compañeros como por su propio jefe. 

Este caso hace recordar lo sucedido hace solo unas semanas en Osorno, donde un joven trabajador era maltratado por sus propios compañeros, quienes incluso le cobraban por la información para que el afectado lograra realizar su trabajo. 

Su madre señaló que el trabajador de 34 años, quien presenta el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Síndrome de Asperger, ha sufrido reiterados maltratos, acoso y hasta golpes. 

Debido a esto, la mujer manifestó que para él fue muy difícil dar a conocer la situación, y aunque sabía que su hijo era víctima de maltrato, nunca imaginó la magnitud de estos ataques. 

En conversación con el programa Contigo En La Mañana, la madre afirmó que al joven le han cortado el pelo a la fuerza, lo envolvieron en gasa hasta dejarlo como momia, le tiraron pintura y hasta le enterraron una huincha de medir en la cabeza. 

Informe de Contigo En La Mañana

Desde las autoridades del hospital señalaron que realizaron un sumario administrativo y se suspendió a los denunciados en protección de la víctima. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Lo hace mejor que yo”: Pdte. Boric se tomó con humor imitación viral de niño

El mandatario vio con buenos ojos el comentando video viral de unos alumnos en Concepción.

15/09/2025

“Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja

La exMekano contó que tuvo que arrastrarse por debajo del portón de su parcela para poder salir rápidamente en busca de ayuda a las casas que estaban en el sector.

15/09/2025

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

El noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de septiembre. A continuación podrás conocer la fecha de pago y revisar con tu Rut si lo obtienes.

15/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025