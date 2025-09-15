Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja - Chilevisión

La madre del trabajador de 34 años, quien presenta el Síndrome de Asperger, acusó que su hijo ha sufrido reiterados maltratos, acoso y hasta golpes.

Un nuevo caso de maltrato acusa la madre de un trabajador del Hospital San Borja Arriarán, donde denuncia que su hijo sufrió humillaciones tanto por sus compañeros como por su propio jefe.

Este caso hace recordar lo sucedido hace solo unas semanas en Osorno, donde un joven trabajador era maltratado por sus propios compañeros, quienes incluso le cobraban por la información para que el afectado lograra realizar su trabajo.

Su madre señaló que el trabajador de 34 años, quien presenta el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Síndrome de Asperger, ha sufrido reiterados maltratos, acoso y hasta golpes.

Debido a esto, la mujer manifestó que para él fue muy difícil dar a conocer la situación, y aunque sabía que su hijo era víctima de maltrato, nunca imaginó la magnitud de estos ataques.

En conversación con el programa Contigo En La Mañana, la madre afirmó que al joven le han cortado el pelo a la fuerza, lo envolvieron en gasa hasta dejarlo como momia, le tiraron pintura y hasta le enterraron una huincha de medir en la cabeza.

Informe de Contigo En La Mañana

Desde las autoridades del hospital señalaron que realizaron un sumario administrativo y se suspendió a los denunciados en protección de la víctima.