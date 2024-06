“Supliqué varias veces“: Habla mamá que recibirá histórica indemnización por violencia obstétrica en Hospital San Borja - Chilevisión

La mujer afectada conversó con CHV Noticias y recordó lo ocurrido en abril de 2017. Acusa crueles comentarios de matronas y afirma haber recibido procedimientos prohibidos por la OMS.

A siete años de sufrir violencia obstétrica en el Hospital San Borja, una madre deberá ser indemnizada con más de mil millones de pesos tras ser abandonada por horas durante su trabajo de parto sin recibir ayuda para dar a luz a su hija.

En consecuencia de esta negligencia, la bebé sufrió una asfixia que la dejó tres meses internada y más tarde fue diagnosticada con trece patologías neuronales y psicomotoras que la afectarán toda su vida.

Fue el 26° Juzgado Civil de Santiago el que condenó por negligencia médica con la millonaria cifra al Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja, al médico ginecólogo Matías Solari y a la matrona Elizabeth Salazar.

Mujer indemnizada entregó testimonio a CHV Noticias

De acuerdo con el fallo del tribunal, la madre afectada llegó a dicho recinto asistencial el 16 de abril de 2017 con 41 semanas de embarazo y contracciones seguidas. Pese a los dolores, solo fue administrada con medicamentos para inducir el parto.

La madre afectada conversó con CHV Noticias y entregó su testimonio sobre lo ocurrido. "Ya sabía que no podía asistir al hospital a pesar de tener 40 semanas de embarazo si no tenía ciertas condiciones", comenzó diciendo.

"Pero tuve una contracción sostenida de dos horas y me recomendaron que fuera al hospital. Fui y una doctora, cuando me hace el monitoreo, me pasa de una mesa preparto y me pregunta si mi hija sigue con los descensos de latidos, porque la contracción la estaba apretando mucho", agregó.

Relató fuertes comentarios que recibió en el Hospital

Luego, continuó recordando que le iban a hacer una cesárea y que "suplicó varias veces a todo el que se acercaba" para que le sacaran a su hija. Cuando llegó la matrona, afirmó haber recibido todo tipo de comentarios.

"No me mandaron a abrir las piernas", que "no me mandaron a quedar embarazada", que "si me gustó cuando lo hice, que ahora asumiera las consecuencias", fueron algunos de ellos, según dijo.

Posteriormente, aseguró que la enviaron a su casa con la indicación de regresar unos días después en caso de presentar síntomas. Fue así como regresó al Hospital.

"Una matrona se montó en mi barriga y está prohibido por la OMS"

"Cuando me llevan a parto como que me pasaron más anestesia. Yo pujaba y no sentía que algo salía ni algo se movía. Yo pujaba y no sentía que funcionaba nada", explicó en su testimonio.

"Entonces, una matrona se me montó en la barriga a empujarme a la niña, cosa que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, es el forje antiguo que le hacían en la época de nuestras abuelas y eso me lo hizo a mí una matrona, imagínate.", agregó la madre.

"Y aparte, mi esposo se percató que el médico se puso en la puerta, vio que la matrona estaba arriba y se fue y no hizo nada. Después volvió y fue que me hizo la episiotomía, que es que te cortan y te sacan unas paletas, que también está prohibido por la OMS", concluyó a CHV Noticias.