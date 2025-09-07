 “Ha sentido alivio”: Padre de víctima de torturas en Osorno habló por primera vez y relató cómo está su hijo - Chilevisión
07/09/2025 21:17

“Ha sentido alivio”: Padre de víctima de torturas en Osorno habló por primera vez y relató cómo está su hijo

En conversación exclusiva con CHV Noticias, el padre del joven torturado en el Hospital Base de esa ciudad reconoció que "uno siente alivio de que van a responder por el daño que hicieron".

Por primera vez desde que estalló el caso, el padre del hombre que sufrió torturas al interior del Hospital Base San José de Osorno entre 2018 y 2020 entregó su testimonio y, en conversación con CHV Noticias, detalló el estado actual de su hijo.

"Ahora que se está haciendo justicia, que estas personas fueron desvinculadas y están encerradas y siendo procesadas, uno siente alivio de que van a responder por el daño que hicieron", comenzó diciendo.

Pese a ello, reconoció lo complejo que ha sido el proceso: "¿Cómo se carga con una cosa así para un padre? Estoy shockeado, es un tema que deja secuelas psicológicas".

En ese sentido, expresó que "son cosas demasiado fuertes y dolorsas para una familia, para un padre de familia, para una madre, que a su hijo lo hayan sometido a estos vejámenes y torturas".

Respeto a su hijo, relató que ha conversado con él y que, después de la mediatización del caso, "ha sentido alivio dado que, cuando él quiso hacer justicia, no se pudo hacer justicia porque él no tenía todos los antecedentes".

Autores de la tortura ya fueron detenidos

Cabe recordar que este viernes se confirmó la detención del cuarto y restante funcionario del recinto de salud acusado de tortura al joven y extrabajador del recinto. 

La noche del jueves, en tanto, la Policía de Investigaciones detuvo a otros tres implicados, quienes ya fueron formalizados por el delito de tratos degradantes a persona vulnerable.

Dos de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros dos quedaran bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, pese a la petición que hizo la Fiscalía de prisión preventiva en la audiencia de formalización.

