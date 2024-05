La sorprendente historia de Rimas Meleshyus, el náufrago ruso que “vive” en aeropuerto de Punta Arenas - Chilevisión

Tiene 72 años, nació en Lituania, vivía en Rusia y nunca imaginó que estaría varado en una ciudad tan austral como lo es Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Esa es la sorprendente historia de Rimas Meleshyus, un hombre de espíritu aventurero que hoy prácticamente vive en el aeropuerto de la ciudad tras una serie de infortunios.

Todo comenzó en el océano pacífico, cuando naufragó cerca de las costas de Hawái y fue rescatado por un crucero francés que venía a Chile. Al llegar a nuestro país, recorrió cada puerto hasta llegar a Punta Arenas.

Náufrago ruso perdió documentos y vive en aeropuerto de Punta Arenas

Hasta allí todo bien, pues la tripulación lo dejó en la capital regional. Sin embargo, perdió toda su documentación y no ha podido abandonar el país por problemas de dinero.

"La razón por la que actualmente no me puedo ir del aeropuerto es básicamente porque mi tarjeta de crédito está bloqueada y por eso no puedo recibir la plata de mi pensión. Antes de eso, se me depositaba automáticamente", afirmó a CHV Noticias.

"He tratado de llamar al banco por lo de la tarjeta y no me contestan. Los he llamado desde el hotel en Punta Arenas e incluso sus trabajadores me dejaron usar el teléfono", agregó.

Busca contactar a su familia en Inglaterra... y viajar a Juan Fernández

La situación actual de Rimas escapa de su naturaleza inquieta, pues relató que lleva casi dos semanas durmiendo en el aeropuerto. No solo perdió su documentación, sino también sus maletas y pertenencias que quedaron en su embarcación que naufragó.

"En este momento me gustaría que me apoyen. A mi lo que me encantaría es navegar en el Pacífico Sur, Isla de Pascua, Juan Fernández... pero lo que más me gusta es Juan Fernández porque es una isla bonita y nunca la he visto", expresó.

Hasta ahora ha recibido donaciones y aportes voluntarios de quienes conocen su historia, sin embargo, intenta llegar hasta la embajada y contactar a su familia en Inglaterra para lograr una solución concreta.