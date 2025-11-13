“La pareja del imputado…”: Fiscalía revela lesiones defensivas del “Cebolla” en crimen de Valentina Alarcón - Chilevisión

En prisión preventiva quedó Robinson Saunders González, imputado por el crimen de Valentina Alarcón en la comuna de La Pintana.

El sujeto, conocido como el "Cebolla", y que fue detenido en la madrugada del miércoles, fue formalizado por los delitos de violación con femicidio y robo con homicidio.

Las policías llegaron a él gracias al celular de la víctima, ya que el sujeto lo vendió y los compradores declararon.

"La policía chequeó si el teléfono estaba activo, al localizar a la persona que estaba en posesión del celular, ella indica que su pareja que es consumidor de drogas lo había comprado. Él declaró que lo había comprado en la casa del colombiano", el cual es otro de los apodos de Sanders, dijo la fiscal Pamela Bustamante, de Fiscalía de Género Sur.

Fiscalía revela heridas del imputado

Además, la fiscal Pamela Bustamente agregó: "La pareja del imputado señala que le vio lesiones y las mantiene todavía. Tiene lesiones en la frente y cuello, que son lesiones defensivas y que son compatibles con el relato del testigo, que dice que ella (Valentina Alarcón) trató de defenderse".