"Era sumamente incómoda": Bailarina de polémico show del Día del Niño enfrentó las críticas - Chilevisión

Daniela Inostroza relató en un video en Instagram que sufrió un desperfecto con su traje y ofreció disculpas a quienes se vieron afectados. Además, hizo un llamado por los mensajes de odio que recibió en redes.

Daniela Inostroza, protagonista de un espectáculo por el Día del Niño en Temuco que causó polémica a nivel nacional, rompió el silencio y entregó su versión de los hechos, ratificando que se trató de un desafortunado problema con su vestuario.

"Nunca fue nuestra intención causar daño ni mucho menos salirnos de lo que era el contexto infantil y familiar, por lo mismo, yo quiero pedir disculpas a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida con mi trabajo", expresó en un video que publicó en Instagram.

"Yo lamento mucho lo que ocurrió con el vestuario, no fue intencional para nada", recalcó. "Para que el mago pudiese lograr la ilusión que hizo conmigo, yo tenía que estar adentro de la caja en una posición que era sumamente incómoda", explicó.

Inostroza continuó: "Entonces cuando yo tomé esa posición, la malla se me despegó". Luego, detalló que una vez el mago la sacó de la caja, comenzó a realizar una coreografía que terminó por empeorar la situación con el traje.

"Hago acrobacias, yo me abro de piernas y en eso, la malla se fue corriendo cada vez de su posición. No fue intencional, eso fue un accidente", reiteró la bailarina.

Finalmente, la joven nuevamente pidió disculpas a las personas que "se sintieron incómodas con mi trabajo y también agradecerles a las personas que se han preocupado por mí. A los demás, los invito a reflexionar sobre las consecuencias que puede tener incitar al odio".

Mira el registro a continuación: