VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado” - Chilevisión

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

Este domingo la Corporación Cultural de Temuco se refirió a la polémica ocurrida el pasado jueves, luego de que durante una función matinal realizada en el Teatro Municipal se incluyera la presentación de una bailarina, cuya vestimenta y performance fue calificada de "inapropiada".

Esto, debido a que el show se llevó a cabo bajo el contexto del Día del Niño, donde justamente parte del público correspondía a menores de edad de establecimientos educacionales de la comuna.

En específico, la performance que correspondía al show "Mago Renato", contó con una actriz cuyo baile y vestuario generó molestia entre los apoderados.

Ese malestar también fue compartido por algunos de los concejales de la comuna. Tal es el caso de la militante de Renovación Nacional, Micaela Becker, quien exigió explicaciones al director del DAEM, Marcelo Segura, y llegó incluso a pedir su destitución.

Corporación Cultural de Temuco ofreció disculpas

Luego de los diversos reclamos, la Corporación emitió un comunicado donde señalan que "este tipo de contenido no forma parte de la línea valórico del Teatro Municipal de Temuco ni de la Corporación Cultural de Temuco".

En esa línea, lamentaron que "algunos aspectos del espectáculo no hayan sido acordes al contexto del público presente ni al cuidado que nuestras infancias merecen".