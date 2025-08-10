 “Con fines políticos...”: Los descargos del Mago Renato tras polémico show por Día del Niño - Chilevisión
10/08/2025 08:32

“Con fines políticos...”: Los descargos del Mago Renato tras polémico show por Día del Niño

"Les pido encarecidamente que se desmarquen del morbo y logren entender que mi show fue de una hora y no fue solo lo que en un extracto de 10 o 15 segundos se mostró", declaró el mago Renato.

Publicado por CHV Noticias

El Mago Renato utilizó sus redes sociales y respondió a la serie de críticas que generó un show con motivo del Día del Niño que se realizó el pasado jueves en Temuco.

En la presentación apareció una bailarina cuya vestimenta y show de contorsionismo fue calificado como "inapropiado", es por ello que el mago aseguró que la mujer se ha visto afectada a nivel emocional.

¿Qué dijo el Mago Renato?

"Han sacado de contexto mi show de magia que realicé el día jueves 7 de agosto del presente año", partió diciendo el Mago Renato a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Se menciona que una de las bailarinas de mi staff (...) ejecutaba un baile inapropiado para los niños, y mientras pensaba en esto, entonces todos los niños tendrían que tener prohibido el ingreso a los circos, porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo, que en este tipo de espectáculos son muy comunes".

El mago explicó que la música de la presentación estaba orientada al rock y que es usual que en un acto de contorsionismo la vestimenta de una bailarina pueda moverse de su posición original.

"Eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show, donde insisto, se entiende que es un show familiar y para los niños", declaró el Mago Renato.

Además, sentenció: "A raíz de esta situación se ha generado un conflicto emocional grave para esta bailarina profesional, donde se ha visto afectada su imagen y, por su puesto, la mía como mago profesional hace más de 25 años, donde jamás había vivido una situación como esta, a raíz de una plataforma netamente con fines políticos".

El mago hizo hincapié en el tema político y añadió: "Entiendo que las entidades públicas que aparecen también mencionadas intentan desmarcarse de este tipo de situaciones, insisto, por temas políticos en donde yo jamás me haré parte".

Respecto del show, declaró: "Es lamentable que se saque de contexto un show que tuvo éxito por una publicación de una plataforma con fines políticos que intenta sexualizar algo que solamente está en la cabeza de los adultos".

Finalmente, el mago apuntó a sus 25 años de trayectoria y concluyó: "Les pido encarecidamente que se desmarquen del morbo y logren entender que mi show fue de una hora y no fue solo lo que en un extracto de 10 o 15 segundos se mostró".

Revisa la publicación de Instagram:

