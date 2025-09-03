“La intención siempre fue quitarle la vida”: Fiscalía revela nuevos antecedentes tras baleo a niño de 2 años en Temuco - Chilevisión

Todo habría ocurrido luego de que una pareja tuvo una discusión, donde el sujeto y padre del menor sacó el arma y le habría disparado en la cabeza para luego huir del lugar.

Este miércoles, se conocieron nuevos antecedentes sobre el ataque que fue víctima un niño de 2 años por parte de su propio padre en la población Pedro de Valdivia de Temuco, región de La Araucanía.

Todo habría ocurrido luego de que una pareja tuvo una discusión, donde el sujeto sacó el arma y le habría disparado al menor en la cabeza para luego huir del lugar.

Tras esto, la mujer salió en busca de ayuda y Carabineros trasladó al niño al Hospital Regional, donde se mantiene en riesgo vital.

Luego se llevó a cabo un importante operativo, donde el sujeto fue detenido y se espera para hoy su formalización por parricidio frustrado.

Fiscalía entrega nuevos antecedentes del parricidio frustrado

El fiscal de Temuco, Luis Arroyo, señaló que se trata de "una pareja joven que tienen un hijo en común. Aparentemente, hubo una discusión provocada por el sujeto. Fue en ese momento donde al interior del domicilio desenfundó un arma de fuego, aparentemente, un revólver, y habría disparado en contra del niño", manifestó.

"Según la información que existe hasta el momento, habría disparado directamente contra el niño. La intención siempre fue esa, según el relato que se pudo obtener de la madre", agregó el fiscal.

Arroyo también apuntó al parricidio frustrado: "El sujeto dispara directamente contra el niño, así que sabemos, al menos con esos antecedentes, que la intención siempre fue quitarle la vida".

Por último, manifestó que antes de su detención, el hombre apuntó a Carabineros, donde se logró recuperar un arma, donde aún no se confirmó si es la que utilizó en contra de su hijo.