“La intención era convencer a la madre…”: Habla la defensa del papá que disparó a hijo de 2 años - Chilevisión

Si bien el Ministerio Público estableció que se habría tratado de un ataque intencional de parte del imputado de 23 años, su abogado defensor entregó una nueva versión y sostuvo que se habría tratado de un accidente.

La jornada de este viernes fue formalizado y dejado en prisión preventiva el hombre de 23 años acusado de disparar en la cabeza a su hijo de dos años, en la región de La Araucanía.

El detenido entregó su versión de los hechos en la audiencia. Según explicó su defensa -contrario a lo señalado por Fiscalía- este sostuvo que se habría tratado de un accidente.

Según relató el abogado defensor del imputado, durante la discusión que terminó en el incidente, "la intención era convencer a la madre de la entrega del cuidado personal del niño".

La versión del padre acusado

Si bien la teoría del Ministerio Público apuntó a que la discusión se habría originado debido a que el padre estaba "cansado de pagar pensión alimentaria”, el abogado señaló que su cliente habría tenido la intención de obtener el cuidado del niño.

"La situación económica que aparentemente el imputado estaba sufriendo lo llevaron a tomar esta decisión”, señaló la defensa del imputado.

De igual manera, declaró que “se ve un imputado que está afectado psicológicamente. Él expresó que jamás quiso quitarle la vida a su hijo".

"El objetivo era llevarse a su hijo hasta su domicilio para que continuara su desarrollo junto con sus padres. Lamentablemente, la situación que ocurrió devino en este resultado que ni el como padre ni su familia quería", cerró en su intervención.