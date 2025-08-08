 Justicia amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura - Chilevisión
Justicia amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura
08/08/2025 16:43

Justicia amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura

Según información entregada por la Fiscalía ECOH se trataría de dos hombres y dos mujeres, incluida una menor de edad de 16 años.

Publicado por CHV Noticias

La justicia determinó ampliar la detención de los cuatro sujetos imputados por el secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura.

De estar forma, la audiencia quedó fijada para el próximo 13 de agosto, a las 13:00 horas, donde tendrán que presentarse los detenidos, incluida una menor de edad. 

De acuerdo a Fiscalía ECOH se trataría de dos hombres y dos mujeres, siendo el menor de edad una adolescente de 16 años.

Según la información de Fiscalía, los imputados -todos de nacionalidad extranjera- son sospechosos de haber abordado y capturado a la víctima cuando llegaba a su trabajo.

Empresario fue liberado con vida 

Cerca de 5:00 horas se conoció que fue liberado el empresario que fue secuestrado la tarde del jueves en su trabajo en la comuna de Quilicura.

La víctima fue encontrada en la Avenida Gabriela, justo en el límite de las comunas de La Pintana y Puente Alto, gracias al conductor de una van que presta servicios de transporte de pasajeros.

