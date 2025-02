Joven desapareció tras juntarse con hombre que conoció en internet: Viajaba de Curacautín a Santiago - Chilevisión

La madre del joven de 17 años señaló que su hijo ya había manifestado sus ganas de irse de Curacautín para buscar otras oportunidades.

El adolescente de 17 años, Jaime Acuña, lleva seis días desaparecido luego de viajar desde Curacautín al norte del país.

El joven abordó el bus el 30 de enero con destino a Santiago. Luego, viajó hasta La Serena para llegar a Iquique, sin embargo, se habría bajado en Vallenar.

Acuña realizó el viaje con el motivo de reunirse con un joven que conoció por Instagram, hasta ahora, se desconoce de quién se trata.

Detalles de la desaparición de Jaime Acuña

A seis días de su desaparición, la madre del adolescente, Karen Espinoza, habló en el matinal de TVN, revelando que su hijo partió la mañana del jueves a su trabajo como garzón sin mayores problemas.

Luego, terminó su jornada laboral a las 20:30 horas, para dirigirse a tomar un bus a Santiago sin avisarle a nadie.

"En el bus él me manda un mensaje y me dice 'mamá, perdóname, lo siento, vas a pensar que soy el hijo más malo del mundo, pero me voy de viaje. Te quiero mucho, voy a volver, pero con platita'. Yo pensé que estaba bromeando porque no vi que haya hecho bolsos o algo", comenzó contando.

"Le dije que cómo iba a buscar platita, que es muy chico y le dije que vuelva. Me dijo que no me desespere porque casi me pongo a llorar y le supliqué que se bajara", agregó.

El joven le aseguró que no viajaba solo. Al terminar la conversación, Karen hizo la denuncia en Carabineros por presunta desgracia.

Una vez realizada, el adolescente "se desconectó, apagó el teléfono y hasta el día de hoy no sé nada de él", comentó la mujer.

"Si en algún lugar me está viendo, el amor que siento por él me trajo hasta acá, pero mientras yo no te vea, no te sienta, ni sepa que estás bien, yo no voy a parar hasta encontrarte", finalizó.