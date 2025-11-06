 Jeannette Jara: “Lo más probable es que suspenda o renuncie” a la militancia del PC si es presidenta - Chilevisión
06/11/2025 12:56

Jeannette Jara: “Lo más probable es que suspenda o renuncie” a la militancia del PC si es presidenta

La candidata a La Moneda sostuvo que tomaría la decisión "para ahorrar problemas", ya que "mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida presidenta". Lautaro Carmona respondió a las declaraciones.

Publicado por CHV Noticias

La candidata presidencial Jeannette Jara sostuvo este jueves que se abre a la posibilidad de suspender o renunciar a la militancia del Partido Comunista (PC) en caso de llegar a La Moneda.

La ex ministra del Trabajo fue consultada en Cooperativa sobre si dejaría su militancia en la tienda, como lo hizo Sebastián Piñera con Renovación Nacional (RN) en 2010.

Ante esto, la otrora secretaria de Estado respondió que "es bien probable, porque la verdad es que veo que durante la campaña se ha generado tanta controversia con aquello".

En la misma línea, añadió que "varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC -lo cual no niego, pues milito ahí-, pero hoy represento a una coalición mucho más amplia".

Lo anterior, puesto que la candidatura de Jara es respaldada por el PC, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista.

"Como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como presidenta si así me eligen los chilenos y chilenas". continuó diciendo, "creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a los chilenos y las chilenas, no a los militantes de los partidos".

Es por lo anterior, que Jara argumentó que "para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida presidenta. Lo más probable es que suspenda o renuncie (la militancia comunista); la figura que proceda en ese momento".

Finalmente, cerró indicando que "no es un tema que tenga hoy día zanjado, lo único que quiero señalar es que si yo soy Presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también. Entiendo que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único".

Respuesta del PC a Jeannette Jara

El presidente del PC, Lautaro Carmona, salió al paso de las declaraciones que entregó Jeannette Jara y adelantó que en caso de que se haga efectiva, será respetada.

"La decisión que tome Jeannette Jara va a ser absolutamente respetada por el conjunto del Partido, empezando por la dirección", sostuvo en CNN Chile.

Junto a esto, complementó que "lo digo más positivamente y directo: Jeannette Jara no tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y lo vamos a comprender como un hecho positivo a favor de un proceso mayor".

