Kaiser advirtió que “llevará a tribunales” a Carmona tras polémicos dichos sobre el golpe de Estado - Chilevisión

El abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario se comparó con el senador Jaime Guzmán al afirmar que "puede terminar con mi persona en la misma situación en que terminó (él)".

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respondió al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y anunció acciones legales tras negar haber incitado a un golpe de Estado.

"Yo no he llamado a la violencia, no he llamado a un golpe de Estado", afirmó en su canal de YouTube, luego de las declaraciones de Carmona en la conmemoración de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolicán.

A lo anterior, agregó: "Voy a perseguir las responsabilidades penales y también las indemnizaciones civiles que correspondan de las personas que están diciendo que yo habría incitado a un golpe de Estado".

"Nos vamos a ver en tribunales, estamos analizando todos los dichos y nos vamos a ver en tribunales y van a tener que ir a responder ahí por sus mentiras y, entre otras cosas", complementó.

Finalmente, se comparó con el senador Jaime Guzmán al asegurar que "puede terminar con mi persona en la misma situación en que terminó Jaime Guzmán, que fue asesinado, por lo demás, por el aparato armado del Partido Comunista de Chile en democracia".

Cabe recordar que el senador Guzmán fue asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 1 de abril de 1991.

Latuaro Carmona: "Kaiser debe asumir lo que ha dicho"

Carmona, por su parte, expresó en el Teatro Caupolicán: "Ahí está el candidato negacionista que desafiante reivindica la dictadura con sus crímenes de lesa humanidad incluidos. Kaiser sabe lo que dice", consignó Diario El Siglo.

"Y sabe lo que fue e implicó para Chile el golpe en todos sus aspectos: terrorismo de Estado, atropello sistemático de los derechos humanos, hambre y miseria generalizada en el país y por muchos años", añadió.

Por último, adelantó que un equipo jurídico de la colectividad evalúa acciones legales contra el candidato libertario: "Kaiser, y no solo él, en el sentido riguroso de la ética democrática, del derecho, debe asumir lo que ha dicho".

"Ha amenazado de todo lo que hemos descrito. Y ante eso, en derecho, en la ética, debe responder. Un colectivo de abogados estudia una presentación si es necesario”, reafirmó.