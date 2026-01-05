Incendio afectó a vivienda y locales comerciales en Concepción: Bomberos trabaja en un rebrote - Chilevisión

La emergencia implicó el despliegue de 19 carros de Bomberos. Actualmente, hay dos de ellos trabajando en el rebrote.

Durante la noche de este domingo se reportó un incendio estructural en el centro de la ciudad de Concepción, región del Biobío, que obligó el despliegue de más de 10 carros de Bomberos.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Avenida Manuel Rodríguez y Orompello, en un local comercial donde se vendía comida mexicana.

Los antecedentes del incendio

Según indicó Radio BioBio, la emergencia requirió del despliegue de Bomberos de comunas como Talcahuano, Chiguayante, Penco, entre otras, y también contó con el resguardo de Carabineros.

Pasada las 01:00 horas de este lunes, se activó la tercera alarma de incendio, y con ello se reportó el trabajo de 19 carros de Bomberos, dado que la emergencia estaba afectando a los locales comerciales colindantes, una vivienda e incluso un edificio en construcción.

Por otro lado, las llamas afectaron al ex hotel Fish y los funcionarios de Bomberos aún se encuentran trabajando para poder mitigar las llamas, por lo que todavía no se han esclarecido las causas que provocaron el incendio, ni se han cuantificado los daños.

"Estamos respondiendo a rebrote de incendio en las esquinas de Orompello y Avenida Manuel Rodríguez, en la comuna de Concepción. Concurren 2 carros de Bomberos", cerraron desde el Cuerpo de Bomberos de Concepción a través de su cuenta de X.

