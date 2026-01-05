 Incendio afectó a vivienda y locales comerciales en Concepción: Bomberos trabaja en un rebrote - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Así fue el momento: Tricel proclamó a José Antonio Kast como presidente electo “Me mataron en vida”: Habla hermana de joven madre asesinada en Cartagena mientras cargaba a su hijo de tres años Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Senapred decreta alerta roja para la ciudad de Chonchi por incendio forestal: Hay amenaza a viviendas Recién nacida terminó con lesiones tras choque en Recoleta: Responsable manejaba en estado de ebriedad
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/01/2026 07:22

Incendio afectó a vivienda y locales comerciales en Concepción: Bomberos trabaja en un rebrote

La emergencia implicó el despliegue de 19 carros de Bomberos. Actualmente, hay dos de ellos trabajando en el rebrote.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo se reportó un incendio estructural en el centro de la ciudad de Concepción, región del Biobío, que obligó el despliegue de más de 10 carros de Bomberos.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Avenida Manuel Rodríguez y Orompello, en un local comercial donde se vendía comida mexicana.

Los antecedentes del incendio

Según indicó Radio BioBio, la emergencia requirió del despliegue de Bomberos de comunas como Talcahuano, Chiguayante, Penco, entre otras, y también contó con el resguardo de Carabineros.

Pasada las 01:00 horas de este lunes, se activó la tercera alarma de incendio, y con ello se reportó el trabajo de 19 carros de Bomberos, dado que la emergencia estaba afectando a los locales comerciales colindantes, una vivienda e incluso un edificio en construcción.

Por otro lado, las llamas afectaron al ex hotel Fish y los funcionarios de Bomberos aún se encuentran trabajando para poder mitigar las llamas, por lo que todavía no se han esclarecido las causas que provocaron el incendio, ni se han cuantificado los daños.

"Estamos respondiendo a rebrote de incendio en las esquinas de Orompello y Avenida Manuel Rodríguez, en la comuna de Concepción. Concurren 2 carros de Bomberos", cerraron desde el Cuerpo de Bomberos de Concepción a través de su cuenta de X.

Revisa las publicaciones de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Admisión 2026: Revisa acá los esperados resultados de la PAES

Lo último

Lo más visto

“No he conocido una mujer más fiel”: Fernando Carrillo y su fulminante historia de amor con Delcy Rodríguez

El actor venezolano, adherente de Nicolás Maduro, vivió un intenso romance con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, justo después de su matrimonio con Catherine Fulop.

05/01/2026

“Me mataron en vida”: Habla hermana de joven madre asesinada en Cartagena mientras cargaba a su hijo de tres años

De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, el auto donde iba la joven fue atacado por terceros con armas de fuego.

05/01/2026

Esposado, con ropa de prisionero y en helicóptero: Así fue el amplio operativo de traslado de Maduro a tribunal

El exlíder del régimen venezolano fue llevado desde la cárcel en Nueva York al tribunal donde se le informaran los cargos, al igual que a su esposa Cilia Flores.

05/01/2026

“Ojalá se muera”: Perla Ilich reveló la impactante razón por la que no tiene relación con su suegra

La influencer dejó en claro que los problemas con su suegra jamás han interferido en la relación que su esposo, Nino Morales, tiene con ella.

05/01/2026