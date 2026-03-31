Hoy formalizan a imputado por masacre en Calama: Estos son los cargos que se le imputan

El estudiante de 18 años, que permanece recluido en un recinto penitenciario en Antofagasta, sería imputado por al menos cinco cargos en el Juzgado de Garantía de Calama.

Este martes a las 9:00 tendrá lugar en el Juzgado de Garantía de Calama la audiencia de formalización del imputado por el homicidio de una inspectora en Instituto Obispo Silva Lezaeta, una “masacre”, según calificó la PDI, donde varias personas también resultaron heridas.

Se espera que Fiscalía impute al sujeto los cargos de homicidio consumado y de cuatro homicidios frustrados, con la eventual agravante de premeditación de los hechos. Por ahora, el alumno de 18 años está recluido en un recinto penitenciario en Antofagasta.





La “masacre” en Calama

El hecho se remonta al pasado viernes, cuando el estudiante provocó la muerte de la inspectora y lesionó a otras cuatro personas tras un inédito ataque para el cual utilizó un set de armas que incluía diversas armas blancas, incluyendo una katana.

La masacre habría sido planificada con al menos cuatro meses de anticipación, según establecieron los registros del victimario en un cuaderno que usaba como diario de vida y que la Policía de Investigaciones (PDI) encontró al revisar su dormitorio.

Según fuentes del caso, el objetivo del sujeto era asesinar a más personas, pues tras asesinar a la funcionaria se dirigió al patio donde había alumnos de segundo medio, curso con el cual tenía “una obsesión”, de acuerdo con un concejal que interpuso una querella.

A pesar de su violencia y del armamento que portaba, un adolescente de 15 años, quien fue apodado como “héroe”, logro inmovilizarlo luego de realizar una maniobra de jiu-jitsu, un arte marcial. Así da cuenta un video que muestra el momento exacto.