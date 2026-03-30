Atacante en colegio de Calama habría planeado una trampa: “Tenía una obsesión con la inspectora y con el Segundo Medio C”

El concejal César Rojas, quien es apoderado del establecimiento, se querelló contra el joven de 18 años y reveló detalles inéditos del día en que ocurrió el ataque.

Este lunes, César Rojas, concejal por Calama y apoderado de una alumna de quinto básico del Instituto Obispo Silva Lezaeta, reveló nuevos detalles del ataque en el que un alumno asesinó a una inspectora.

El concejal interpuso una querella en contra del joven de 18 años y aseguró que el atacante creó una trampa antes de la tragedia.





¿Qué dijo el concejal Rojas?

En conversación con LUN, el concejal Rojas señaló: “El atacante tenía una obsesión con la inspectora y con el Segundo Medio C, curso con el que había tenido varios episodios de violencia”.

En esa misma línea, agregó: “Es bastante extraño que alguien de cuarto medio haya estado tan obsesionado con un curso dos años menor”.

“Se trata de un joven muy retraído, aislado, y el colegio tenía conocimiento de que estaba con algún tipo de tratamiento, tomando medicamentos, no sé de cuál”, precisó.

Asimismo, el concejal reveló que “el día del ataque, finalizando un recreo, este joven fue al baño y comenzó a llamar a la inspectora que estaba cerca, diciéndole que las pastillas no le estaban haciendo efecto, que por favor fuera a verlo. Cuando la inspectora fue, empezó todo”.

El detenido apuñaló a la inspectora, causándole la muerte, y luego hizo lo mismo con la paradocente que intentó auxiliarla, quien actualmente se encuentra internada y en estado de gravedad.

“Los demás alumnos comenzaron a ingresar a sus salas para protegerse y los profesores cerraron la puerta con pestillo y les ordenaron a los alumnos que se refugiaran debajo de las mesas”, aseguró el concejal.

Tres alumnos del Segundo Medio C ingresaron para ayudar a las docentes, fueron atacados con gas pimienta y armas. Uno de ellos se encuentra grave.

Al intentar escapar, un alumno logró hacerle una llave para reducirlo y así se logró su detención: “El atacante quería provocar mucho más daño”, aseguró Rojas.

Esto debido a que en la mochila del detenido se encontraron armas blancas, un gas pimienta, jeringas con cloro, líquido acelerante, entre otros.