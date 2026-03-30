Desde cuaderno con planificación a caja de hachas: Todo lo que encontró PDI en casa de atacante en Calama

El joven de 18 años será formalizado este martes desde las 11:00 horas tras dar muerte a una inspectora y dejar heridas a otras personas.

Luego de que el Juzgado de Garantía de Calama decidiera ampliar la detención de Hérnan Meneses a solicitud de la Fiscalía, este martes desde las 11:00 horas será formalizado el atacante.

El joven de 18 años provocó la muerte de la inspectora María Victoria Reyes y dejó gravemente herida a la paradocente Haydee Moya en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, se encuentra revisando una serie de elementos relacionados con Meneses, como los artículos encontrados en su casa, los videos aportados del momento de los hechos y también sus redes sociales.





Todos los elementos que encontró la PDI en su domicilio

Tras su detención, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones llegó hasta su domicilio para poder incautar la mayor cantidad de objetos de cara a la investigación.

La Tercera indicó que los detectives encontraron un cuaderno que Meneses usaba como una suerte de diario de vida. Ahí tenía varias anotaciones sobre la masacre que planeaba realizar el 27 de marzo.

Además, se encontraron una caja de hachas vacía, un pasamontañas, una caja de antidepresivos y un bolso tipo muslera militar.

Se agregó que la caja de medicamentos era porque el sujeto padece de un trastorno psiquiátrico que estaba en conocimiento de los profesores del colegio.