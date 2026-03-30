Papá de niño héroe de Calama contó cómo su hijo neutralizó a autor de masacre: “Recibió dos heridas”

José Gallardo, en conversación con CHV Noticias, entregó detalles del estado de salud del adolescente y relató la arriesgada maniobra con la que detuvo una tragedia aún mayor.

El padre del niño héroe de Calama, quien con un noble y temerario acto logró neutralizar al autor de la masacre en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, habló en exclusiva con CHV Noticias y entregó nuevos antecedentes sobre el estado de su hijo.

“Tuvo dos heridas y está recuperándose”, comenzó diciendo José Gallardo, junto con señalar que el adolescente de 15 años que evitó una tragedia aún mayor “anímicamente está bien”.

En ese sentido, detalló que los cortes que le propinó el agresor son “de una extensión mediana”, por los cuales recibió cerca de 11 puntos en el recinto de salud donde se encuentra. “Son superficiales, entre comillas”, agregó sobre las heridos que le hizo el estudiante detenido por la agresión.

Finalmente, el apoderado se refirió a un compañero del joven que también resultó herido. “Lamentablemente, uno de los compañeros que estaban con él está delicado de salud“, señaló, sin entregar mayor información.





Así actuó el “niño héroe” de Calama

Vale recordar que este heroico adolescente logró, en cosa de segundos, retener al autor de la masacre, quitarle los armamentos y posteriormente lanzarlo contra el suelo.

Cursa segundo medio en el establecimiento y realizó la primera contención que logró inmovilizarlo. Según contó su padre, todo comenzó cuando se percató del ataque y, sin dudarlo, decidió actuar.

Al ver el cruento ataque contra las inspectoras y sus compañeros, cruzó corriendo prácticamente todo el patio y, gracias a sus conocimientos de jiu-jitsu, un arte marcial, logró hacer una llave y cumplir su cometido.





Fue así como lo tomó por la espalda para que, posteriormente, se sumaran otros compañeros quienes finalmente arrebataron todas las armas que portaba el victimario.

Aunque resultó agredido, las heridas las recibió en su parte cervical y también en uno de sus brazos, y no han presentado mayores complicaciones. Fue dado de alta y se espera que estos días entregue su declaración a Fiscalía.

“(El padre) dice que no le hablan mucho del tema, pero obviamente hoy día están dedicados a su contención”, cerró el enviado especial de CHV Noticias en Calama, el periodista Fabián Acevedo.