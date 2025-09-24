¿Quién era Antonia Carrasco?: La joven madre asesinada por su expareja en la comuna de Santiago - Chilevisión

El agresor llegó hasta el departamento de la víctima y tras una discusión, la cual alertó a los vecinos, atacó con un arma blanca a la mujer.

Impacto y conmoción ha causado el femicidio de una mujer de 21 años en el centro de Santiago. El autor del crimen es la expareja de la joven.

El agresor llegó hasta el departamento de la víctima y tras una discusión, la cual alertó a los vecinos, atacó con un arma blanca a la mujer.

Ante la llegada de su exsuegro y Carabineros, el hombre intentó huir, pero falleció luego de caer desde un piso 11. Antes de caer al vacío, el sujeto se enfrentó con el padre de la víctima, a quien también atacó y dejó herido.

¿Quién es la víctima del femicidio que impactó a Santiago?

La mujer asesinada fue identificada como Antonia Carrasco de 21 años y vivía en un departamento ubicado en calle Portugal con su hijo de solo 1 año, fruto de la relación que mantuvo con el femicida, Pablo Zúñiga (23).

Se conoció que el padre de la víctima había arrendado el departamento para alejar a su hija del sujeto, ya que había antecedentes previos de agresión.

Esto fue ratificado por el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, quien señaló que existía una orden de alejamiento que claramente no se cumplió.