 ¿Quién era Antonia Carrasco?: La joven madre asesinada por su expareja en la comuna de Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctima sería menor de edad: Joven pierde la vida al caer desde edificio en Iquique Uno por marihuana y el otro por cocaína: Dos conductores del transporte público de Temuco fueron detenidos Senador José Miguel Insulza fue internado luego de sufrir problemas al corazón Era menor de edad: Lo que se sabe del joven que se quemó a lo bonzo en el Parque Bustamante ¿Quién era Antonia Carrasco?: La joven madre asesinada por su expareja en la comuna de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 17:14

¿Quién era Antonia Carrasco?: La joven madre asesinada por su expareja en la comuna de Santiago

El agresor llegó hasta el departamento de la víctima y tras una discusión, la cual alertó a los vecinos, atacó con un arma blanca a la mujer.

Impacto y conmoción ha causado el femicidio de una mujer de 21 años en el centro de Santiago. El autor del crimen es la expareja de la joven.

El agresor llegó hasta el departamento de la víctima y tras una discusión, la cual alertó a los vecinos, atacó con un arma blanca a la mujer.

Ante la llegada de su exsuegro y Carabineros, el hombre intentó huir, pero falleció luego de caer desde un piso 11. Antes de caer al vacío, el sujeto se enfrentó con el padre de la víctima, a quien también atacó y dejó herido. 

¿Quién es la víctima del femicidio que impactó a Santiago?

La mujer asesinada fue identificada como Antonia Carrasco de 21 años y vivía en un departamento ubicado en calle Portugal con su hijo de solo 1 año, fruto de la relación que mantuvo con el femicida, Pablo Zúñiga (23).

Se conoció que el padre de la víctima había arrendado el departamento para alejar a su hija del sujeto, ya que había antecedentes previos de agresión.

Esto fue ratificado por el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, quien señaló que existía una orden de alejamiento que claramente no se cumplió. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Adriana Barrientos destapó todo: Filtró que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían “pronto a volver”

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025