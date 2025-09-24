 VIDEO | Padre lo enfrentó: Revelan registro clave del femicidio de joven de 21 años en Santiago - Chilevisión
24/09/2025 13:58

VIDEO | Padre lo enfrentó: Revelan registro clave del femicidio de joven de 21 años en Santiago

Durante la madrugada de este miércoles se registró un femicidio en Santiago Centro. La víctima de 21 años fue apuñalada por su ex pareja de 23 años y luego, al intentar escapar, se lanzó por un balcón en el piso 11. En ese contexto, las cámaras de seguridad del edificio muestran al padre de la víctima llegar e ingresar al departamento para defender a su hija, siendo lesionado con la misma arma por el agresor. Luego, el hombre sale ensangrentado del lugar y Carabineros ingresa al inmueble. El atacante tenía denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) y una orden de alejamiento vigente.

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

