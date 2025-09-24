VIDEO | Padre lo enfrentó: Revelan registro clave del femicidio de joven de 21 años en Santiago - Chilevisión

Durante la madrugada de este miércoles se registró un femicidio en Santiago Centro. La víctima de 21 años fue apuñalada por su ex pareja de 23 años y luego, al intentar escapar, se lanzó por un balcón en el piso 11. En ese contexto, las cámaras de seguridad del edificio muestran al padre de la víctima llegar e ingresar al departamento para defender a su hija, siendo lesionado con la misma arma por el agresor. Luego, el hombre sale ensangrentado del lugar y Carabineros ingresa al inmueble. El atacante tenía denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) y una orden de alejamiento vigente.