Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago - Chilevisión

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer esta jornada tras el femicidio ocurrido anoche en el centro de Santiago, específicamente, en calle Portugal. La víctima es una mujer de 21 años que dejó a un hijo de 1 año.

El hecho se remonta a eso de las dos de la madrugada, cuando la expareja de la mujer se encontraba en el departamento emplazado en un piso 12 por motivos que están siendo investigados. Sobre él previamente hubo dos órdenes de alejamiento.

Según trascendió esta mañana, el propio padre de la joven había arrendado aquel departamento, pues son originarios del sector sur de la capital.

Había adoptado esta medida para alejar y proteger a su hija de su expareja tras episodios de violencia.

Padre encontró a su hija sin vida en el departamento

Fue mientras ambos estaban al interior del inmuble cuando unos vecinos alertaron al conserje del edificio sobre una fuerte discusión que estaba llegando a los golpes. En su interior también se encontraba el hijo de ambos.

El conserje, quien también sería el administrador del edificio, contactó rápidamente a Carabineros y al padre de la arrendataria advirtiendo el episodio. Este último llegó a la brevedad.

Fue así como el papá subió hasta el departamento y se encontró con que el agresor, un hombre de 23 años, había dado muerte a su hija tras ser atacada. Se encontraba herida y sin signos vitales.

Posteriormente se produjo un forcejeo donde enfrentó al femicida y recibió varias puñaladas con un arma cortopunzante en su cara. De manera preliminar, habría sufrido una estallido ocular.

Femicida escaló balcones para huir de Carabineros

Gravemente herido bajó nuevamente a conserjería en busca de auxilio, siendo trasladado hasta un centro de salud. Carabineros se encontraba en el lugar y subieron en busca del sujeto.

Funcionarios de la institución policial rompieron la puerta, ingresaron al domicilio y tras un nuevo forcejeo lograron quitar de sus brazos al pequeño. El femicida habría planeado lanzarse con él por el balcón.

Ante el ingreso del uniformado el hombre bajó por el balcón hacia el piso de abajo, ingresando a un departamento cuyo residente era un excarabinero. Hubo un enfrentamiento y este último resultó con heridas graves en su brazo.

Luego bajó un piso más, nuevamente por el balcón, y llegó hasta un departamento que estaba sin moradores. Al notar que estaba por ser capturado, decidió continuar bajando por la fachada del edificio.

Ahora, equipos especializados intentan dilucidar si cayó producto de una mala maniobra o si el mismo femicida optó por lanzarse al vacío. Las indagaciones están a cargo de Fiscalía Centro Norte.