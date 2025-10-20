 Impactante crimen en Aysén: Hombre habría descuartizado e incinerado a su arrendador - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas Revisa todas las estaciones de Metro sin servicio tras corte de Luz masivo en Santiago Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro Vandalizan carro histórico del Metro de Santiago que se exhibe en el Museo Ferroviario de Quinta Normal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 12:39

Impactante crimen en Aysén: Hombre habría descuartizado e incinerado a su arrendador

El Poder Judicial indicó que estos Ilícitos ocurrieron entre fines de septiembre y el viernes de la semana recién pasada luego de que el imputado asesinara al dueño del inmueble donde residía.

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén decretó la prisión preventiva para un hombre como autor de los delitos consumados de homicidio simple, ultraje de cadáver, ocupación ilegal de inmueble, usurpación de identidad y estafa.

El magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó el ingreso de L.A.L.F. al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, donde además, se fijaron 120 días el plazo de investigación.

El Poder Judicial indicó que estos Ilícitos ocurrieron entre fines de septiembre y el viernes de la semana recién pasada luego de que el imputado diera muerte a P.R.E.S., dueño del inmueble donde residía.

"Con el propósito de ocultar el crimen y asegurar su impunidad, habría descuartizado e incinerado en una estufa a leña, utilizando para ello herramientas y elementos acelerantes, tales como bencina y pinturas", se agregó. 

Imputado arrendó cabaña tras hacerse pasar por dueño

También se informó que tras dar muerte a la víctima, el imputado se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y ofreció en arriendo habitaciones de la casa principal y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por su verdadero dueño y donde un arrendatario le pagó $250.000.

Finalmente, el sujeto fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes llegaron hasta el domicilio en cumplimiento en las diligencias ordenadas ante la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025