Impactante crimen en Aysén: Hombre habría descuartizado e incinerado a su arrendador - Chilevisión

El Poder Judicial indicó que estos Ilícitos ocurrieron entre fines de septiembre y el viernes de la semana recién pasada luego de que el imputado asesinara al dueño del inmueble donde residía.

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén decretó la prisión preventiva para un hombre como autor de los delitos consumados de homicidio simple, ultraje de cadáver, ocupación ilegal de inmueble, usurpación de identidad y estafa.

El magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó el ingreso de L.A.L.F. al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, donde además, se fijaron 120 días el plazo de investigación.

El Poder Judicial indicó que estos Ilícitos ocurrieron entre fines de septiembre y el viernes de la semana recién pasada luego de que el imputado diera muerte a P.R.E.S., dueño del inmueble donde residía.

"Con el propósito de ocultar el crimen y asegurar su impunidad, habría descuartizado e incinerado en una estufa a leña, utilizando para ello herramientas y elementos acelerantes, tales como bencina y pinturas", se agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Imputado arrendó cabaña tras hacerse pasar por dueño

También se informó que tras dar muerte a la víctima, el imputado se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y ofreció en arriendo habitaciones de la casa principal y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por su verdadero dueño y donde un arrendatario le pagó $250.000.

Finalmente, el sujeto fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes llegaron hasta el domicilio en cumplimiento en las diligencias ordenadas ante la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.