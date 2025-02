La sacrificada historia del papá que reunió $106 millones en Contigo en la Mañana para salvar a su hijo - Chilevisión

Alejandro Peralta encendió la tele y corrió para alcanzar a aparecer en un despacho en vivo del matinal de Chilevisión. En una muestra de amor, resiliencia y solidaridad, la audiencia cambió para siempre su vida y la de Carlitos.

"Mire, le comento, tengo que hacer un viaje, pero es un viaje grande". Con esas palabras Alejandro Peralta hizo una tímida irrupción en el matinal Contigo en la Mañana mientras el periodista Tomás Cancino hacía un despacho en el Terminal Sur de Santiago.

¿El motivo? Recaudar fondos para un costoso tratamiento para su hijo Carlitos, de 4 años de edad, quien padece un tumor cerebral y la única opción de tratarlo es viajar a España para someterlo a un moderno y efectivo tratamiento.

Alejandro relató que ha recorrido cielo, mar y tierra en busca de recursos para financiar la operación. En total eran cerca de $150 millones de pesos los que necesitaba para trasladarse junto con su retoño al viejo continente.

Por lo mismo, agotando todos los recursos, el admirable padre contó que había intentado en varias ocasiones aparecer en vivo en el programa de Chilevisión, pues había incluso considerado en asistir a alguna de las fiscalizaciones vehiculares.

Según contó, al despertar esta mañana vio que el reportero se encontraba en Estación Central y no dudó dos veces: se levantó, se puso la polera con el rostro de su hijo y el nombre de la campaña y acudió al recinto lo más rápido que pudo.

Alejandro contando sobre Carlitos en Chilevisión

Alejandro y Carlitos deben viajar a España para tratar tumor

Tras presentar el caso y advertir que le restaba solo un mes para conseguir el dinero, Peralta insistió en que ha agotado todas las instancias para sanar al pequeño: "Hemos hecho de todo... lo de los monjes brasileños, sanaciones a distancia".

Respecto al tratamiento, explicó que tienen toda la fe puesta porque puede ser la cura definitiva. ¿En qué consiste? "Le inyectan un virus directamente en el centro del tumor y eso hace que se empiece a desintegrar por dentro y sin dañar los tejidos", detalló.

"Además se activa el sistema inmune y va atacándolo (al tumor), es lo único que se puede hacer para salvar su vida", puntualizó. Aunque agregó que "también la oración que es muy importante".

Fue en eso cuando Roberto Cox pidió la palabra e hizo una propuesta que, sin lugar a dudas, marcó la diferencia: "Si tomo en cuenta la cantidad de personas que nos están viendo, considerando el rating, si cada uno pone mil pesos llegamos a la meta".

Alejandro segundos antes del cómputo final

El sacrificio de Alejandro y la solidaridad de un país

Instantes después, cuando todo Chile estaba al pendiente de la historia de Alejandro y se movilizaba para ayudar y poner un grano de arena para Carlitos, como tan bien caracteriza a nuestro país, el joven padre conmovió al recordar anécdotas de su periplo.

"He hecho de todo", remarcó. "Al principio estaba en semáforos donde la gente, a veces sin saber sobre el caso, obviamente que no deberían porqué... los autos me arrojaban monedas al suelo nomás, ahí tenía que recogerlas, todo sumaba".

Visiblemente emocionado y entre lágrimas, relató también un encuentro que tuvo con dos mujeres a quienes contó la historia de su hijo en el marco de su campaña para recaudar dinero.

Según dijo, luego que ellas mismas preguntaran sobre Carlitos, les mostró imágenes de su hijo y una de ellas aceptó hacer una donación. "Dijo 'mira, dale las dos luquitas' y la señora respondió 'no, pero esas son las dos luquitas para el pan' y dijo 'no, ahora carlitos las necesita'".

"Ellas se pusieron la mano en el corazón y aportaron. Viendo eso, para mí es terrible pero lo tengo que hacer por mi hijo. En serio que lo agradezco porque sé que es difícil estar todo el mes trabajando, pero cuando pasa un problema de salud todo se complica", reflexionó".

Hermoso momento: ¡Alejandro llegó a la meta!

Tras un emotivo recorrido por la historia de Alejandro y Carlitos, llegó el momento para revelar un nuevo cómputo de sus cuentas bancarias. Es necesario destacar que el padre apareció en pantalla a las 9:17 de la mañana.

Apenas 20 minutos después, a las 9:37, recibió quizás la que fue la noticia más alegre de su vida: la audiencia de Contigo en la Mañana puso la mano en el corazón y logró reunir más de $180 millones.

"¡Bien, compadre!", reaccionó con euforia Tomás Cancino. "Lo lograste tú recorriendo todo Chile, recorriendo todo el país. Luchaste contra todo, compadre... contra las adversidades, la falta de ayuda, incluso la falta de humanidad de la gente", expresó.

Alejandro y Tomás celebrando que llegaron a la meta

Con un relato relamente estremecedor, el periodista recalcó que "todo el esfuerzo tiene una recompensa porque esta mañana el chileno, el extranjero, todos quienes habitan en Chile se pusieron la mano en el corazón".

"Estábamos tremendamente lejos. La meta eran $150 millones y gracias a ustedes, querido público, logramos llegar a esta meta que era prácticamente imposible", dijo en el programa.

¿Qué dijo Alejandro? Conmovido y sin palabras: "Muy agradecido. En serio, se los agradezco a todos, a cada uno que aportó. Yo sé que cuesta, pero siempre he dicho que nunca me iba a rendir por mi hijito. Y no me voy a rendir y sé que vamos a llegar allá y que lo vamos a lograr y que va a estar todo bien. Se los agradezco de todo corazón. ¡De todo corazón!".

Mira el momento a continuación: