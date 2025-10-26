“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven - Chilevisión

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

Este domingo se confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que llevaba 22 días desaparecida. Tras la noticia, su hermana, Cristal, compartió en redes sociales emotivos registros inéditos junto a Krishna, incluyendo tiernas imágenes de su infancia.

"Siempre serás la más hermosa, descansa en paz mi vida, que tu hermana aquí en tierra hará justicia por ti, te lo prometí, que no descansaría hasta encontrarte", escribió Cristal junto a un video de su hermana bailando cuando era pequeña.

Posteriormente, publicó una foto de ambas con la descripción: "Vuela alto, mi pequeñita hermosa, descansa en los brazos del señor, ya eres libre mi angelita. Te voy a amar hasta morir".

El caso de la muerte de Krishna Aguilera está siendo investigado bajo la figura de secuestro con homicidio. Hasta ahora, hay cinco personas detenidas que serán sometidas a control de detención y formalización el próximo martes 28 de octubre.

A ellas se suma Juan Beltrán, principal imputado en la causa, quien, según adelantó el fiscal Occidente, Marcos Pastén, será reformalizado en los próximos días para imputarle nuevos cargos.

