Habla ex esposo de María Angélica Ascuí tras macabro crimen en Chiloé: “No fue algo casual” - Chilevisión

Cristián Vergara, quien fuera marido de la bailarina de Música Bailarina y padre de los hijos que tuvieron en común, hizo un enfático llamado a hacer justicia.

Hoy se llevó a cabo el funeral de María Angélica Ascuí, la ex bailarina del programa Música Libre que fue cruelmente asesinada en Chiloé por uno de los arrendatarios de las cabañas turísticas que poseía en la isla.

Se trata de un ciudadano colombiano que permanece de manera irregular en nuestro país, quien además fue formalizado este domingo por homicidio calificado. Gendarmería lo calificó como un reo de alta peligrosidad, por lo que permanecerá en una unidad especial.

"Agradecemos a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros como familia. La Chichi era una persona muy querida por todo el mundo y estamos muy emocionados por todo el cariño que le tienen. Queremos que se haga justicia", expresó Ángela Ascui, sobrina de la víctima.

Habla ex esposo de María Angélica Ascuí

Cristián Vergara, ex esposo de la víctima, declaró que "la justicia o no justicia no nos va a devolver a la Chichi. "Lo lamento en el alma", dijo, junto con afirmar "no tener idea" sobre una posible vinculación del crimen organizado con el homicidio.

"No me he preocupado de eso", aclaró. "Con los pormenores de esto no sé que va a pasar, para eso está la justicia y espero que se haga buena justicia", sentenció a las afueras del Cementerio Católico.

En esa línea, indicó: "No imagino lo que están pasando mis hijos por esto y toda la familia en realidad, porque no fue algo casual, es una cosa más deliberada". "Hay que esperar la investigación y que se haga el máximo de juicio con esto", concluyó.

El vínculo entre bailarina de Música Libre y su asesino

Cabe recordar que Andrés Balardt, abogado de la familia de María Angélica, conversó hace unos días con Contigo en Directo y entregó nuevo datos sobre el homicidio de la bailarina de Música Libre.

Entre ellos, el abogado reveló cuál sería el vínculo entre la ex personalidad de televisión y su asesino: “Lo que sí sabemos que llevaba bastante tiempo acá, ya que él era arrendatario de una de las cabañas que mantenía mi representada acá”, señaló.

Si bien desconocen la fecha exacta en la que llegó, todo indica que sería cercano al año. “Donde él vivía, era una cabaña de mi representada”, afirmó Balardt.