Funeral será el día de su cumpleaños: Qué se sabe del asesinato de escolar en Nacimiento - Chilevisión

Mateo Augusto Torres Flores fue abordado este lunes por dos desconocidos que lo golpearon con palos y luego lo apuñalaron en plena vía pública. Este miércoles será su despedida.

Este miércoles se realizará en la Parroquia Divino Salvador la despedida de Mateo Augusto Torres Flores, el escolar de 15 años que este lunes murió asesinado en plena vía pública de Nacimiento, en la región de Biobío.

El adolescente, cuyos restos serán enterrados en el Cementerio General Villa Alegre, vestía su uniforme de colegio cuando fue atacado por dos sujetos.

Aunque el hecho continúa bajo investigación, Carabineros informó que estos sujetos habrían participado en una riña con otros individuos antes del asesinato.

Cuando iban a bordo de una camioneta, estos habrían descendido y luego abordaron en la calle a la víctima para luego golpearlo con palos y apuñalarlo con armas cortopunzantes.

Aunque el caso fue tomado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles, las autoridades no han entregado detalles sobre las posibles razones detrás del ataque.

Funeral será el mismo día de su cumpleaños

Mateo Torres fue un adolescente que cursaba su educación básica en un colegio católico de Nacimiento, específicamente, en el Liceo Carlos Condell.

El joven estaba de cumpleaños este miércoles 2 de abril, es decir, su deceso ocurrió apenas 3 días antes de la fecha que para él y sus cercanos debió ser una jornada de celebración.

Uno de los testigos del homicidio relató que "salí a mirar cuando sentí el grito desgarrador de uno de los jóvenes, me asomé ahí por el patio y vi tres personas", dijo en 24 Horas.

"Pensé que lo habían asaltado, yo no vi peleas", agregó. Otra persona, vecina del sector, señaló "me parece súper trágico porque Nacimiento no se ven esas cosas a diario, y ahora que llegó la droga, se ve harta maldad en los niños