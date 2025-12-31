FOTOS | Impactante columna de humo negro cubre sectores de Santiago tras incendio en bodegas - Chilevisión

Las fotografías muestran cómo la densa columna de humo se eleva varios metros y se expande por gran parte de la capital, siendo visible desde distintos puntos.

Una densa y extensa columna de humo negro se ha convertido en la imagen más impactante del incendio que afecta a un conjunto de bodegas en el límite de las comunas de Lo Espejo y San Bernardo, en la región Metropolitana.

Las fotografías muestran cómo el humo se eleva varios metros y se expande por gran parte de Santiago, siendo visible desde distintos puntos de la capital.

La emergencia se registra en Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, donde 40 bodegas distribuidas en tres galpones están siendo consumidas por el fuego.

La magnitud de las llamas ha generado un escenario complejo, marcado por el espeso humo que cubre el cielo y reduce la visibilidad en sectores aledaños.

Las imágenes dan cuenta de la rápida propagación del humo, que se desplaza hacia importantes vías de circulación como Ruta 5 y General Velásquez, lo que motivó un llamado a extremar las precauciones en el tránsito.

Revisa las imágenes acá:

Créditos a Agencia Uno