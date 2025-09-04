 Formalizan a 10 detenidos por corrupción en Bienes Nacionales de Arica: ¿De qué se les acusa? - Chilevisión
Formalizan a 10 detenidos por corrupción en Bienes Nacionales de Arica: ¿De qué se les acusa?

El operativo fue ejecutado por la Brigada Investigativa de Delicios Económicos de la PDI de Arica, en coordinación con el Ministerio Público en las dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales.

Publicado por CHV Noticias

Durante este jueves se desarrolla lo que, anticipan, será una extensa audiencia de formalización para los 10 funcionarios públicos detenidos por una investigación por corrupción al interior de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.

Entre los formalizados hay cuatro funcionarios en ejercicio de la Seremi, un trabajador de la Dirección de Obras Municipales y cinco particulares, aunque tres de ellos son exfuncionarios de aquella repartición estatal.

Nueve de los detenidos llegaron pasado el mediodía hasta el Juzgado de Garantía de Arica para enfrentar la audiencia y control de detención, mientras que uno lo hizo vía remota desde la Región Metropolitana.

Según detalló la fiscal Paulina Brito del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Arica, los cargos que se les imputan son por asociación ilícita, cohecho y soborno.

Investigación se extendió por 2 años

El operativo fue ejecutado por la Brigada Investigativa de Delicios Económicos de la PDI de Arica, en coordinación con el Ministerio Público de la región en las dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales y en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Arica.

“Se materializó un procedimiento macro en el contexto de una investigación reservada (…) con dos años y medio más o menos de investigación”, señaló el subprefecto de la PDI, Marcelo García Cid.

Los hechos por los que fueron detenidos estos funcionarios se remontan al menos a 2021, período en el que los ahora imputados habrían utilizado sus cargos para cometer diversas irregularidades.

¿Por qué devieron a estas 10 personas?

Los diez funcionarios y exfuncionarios montaron una red con roles definidos para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites y proporcionar información interna.

Además, se les acusa de manipular el proceso de entrega vía concesiones, arriendo o venta de terrenos fiscales, favoreciendo a determinadas persoans a quienes les habrían cobrado grandes sumas de dinero.

