Formalizan a 10 detenidos por corrupción en Bienes Nacionales de Arica: ¿De qué se les acusa? - Chilevisión

Durante este jueves se desarrolla lo que, anticipan, será una extensa audiencia de formalización para los 10 funcionarios públicos detenidos por una investigación por corrupción al interior de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.

Entre los formalizados hay cuatro funcionarios en ejercicio de la Seremi, un trabajador de la Dirección de Obras Municipales y cinco particulares, aunque tres de ellos son exfuncionarios de aquella repartición estatal.

Nueve de los detenidos llegaron pasado el mediodía hasta el Juzgado de Garantía de Arica para enfrentar la audiencia y control de detención, mientras que uno lo hizo vía remota desde la Región Metropolitana.

Según detalló la fiscal Paulina Brito del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Arica, los cargos que se les imputan son por asociación ilícita, cohecho y soborno.

