Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal - Chilevisión

06/09/2025 08:55

Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal

En enero de este año, La Moneda contrató por trato directo al abogado Jonatan Valenzuela Saldías por aproximadamente $13,8 millones para que asumiera la defensa en la causa vinculada a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Publicado por Gabriela Valdés

La Fiscalía Regional de Coquimbo ingresó una solicitud de sobreseimiento definitivo en favor del presidente Gabriel Boric, investigado por la contratación de un abogado con recursos fiscales para asumir su defensa.

Hay que recordar que en enero de este año, La Moneda adjudicó mediante trato directo los servicios de Jonatan Valenzuela Saldías por un monto de 350 UF, cerca de $13,8 millones, para representarlo en la causa relacionada con la frustrada adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende.

Dicha investigación apunta a un eventual fraude al fisco tras la firma de un contrato de compraventa del inmueble, pese a que una de las propietarias era la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández.

Detalles del proceso

El querellante Raimundo Palamara habló con radio Bio bío y señaló su oposición a la decisión, señalando que "si Gabriel Boric no tenía dinero para pagar su defensa a fin de justificar la venta de la casa a quien era su ministra y a la exsenadora, debía recurrir a la Defensoría Penal Pública y no seguir abusando de su posición”.

Por su parte, el Ministerio Público aún no ha informado sobre eventuales formalizaciones en la investigación principal, iniciada a comienzos de enero.

En el marco de esa causa, el presidente Boric prestó declaración como imputado el pasado 28 de marzo en La Moneda, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Junto a él, también figuran como imputadas la exministra Maya Fernández, la exsenadora Isabel Allende, la exministra Marcela Sandoval, además de funcionarios de Bienes Nacionales y miembros de la Fundación Allende.

