Son hinchas de Independiente: Familia argentina residente en Chile escapa del país y denuncia amenazas - Chilevisión

Hace una década que llegaron al país por motivos de trabajo, pero denunciaron ser víctimas de un infierno tras el accidentado partido entre el Rojo y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Una auténtica tragedia es lo que denuncia estar atravesando una familia argentina —todos hinchas de Independiente— residente desde hace 10 años en Chile.

La acusación fue hecha por un hombre identificado como Maxi en Radio Nihuil de Mendoza, quien relató que tanto él como su círculo cercano se vio obligado a dejar el país, al que llegó por motivos de trabajo.

¿La razón? Los supuestos ataques y amenazas que comenzaron a recibir tras el accidentado partido entre el cuadro de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

VER MÁS SOBRE TRAGEDIA DE AVELLANEDA Familia hincha de Independiente residente en Chile denuncia infierno tras partido con la U: Acusan ataques y amenazas de muerte

"Nosotros somos una familia desde hace más de 100 años, todos hinchas de Independiente. Y hace como 10 años nos fuimos a vivir a la cuarta (región) por motivos de trabajo", comenzó relatando el hombre.

Según su testimonio, la situación se ha vuelto crítica y un hecho puntual los obligó a dejar la región de Coquimbo con destino a Mendoza.

"Se la agarraron con nosotros esa misma noche", recordó el denunciante. "Ese mismo miércoles (día del partido) en la noche fueron a la casa de mis padres, le tiraron tiros a la camioneta (...) rompieron los vidrios de la camioneta, amenazas a mí", recordó.

La más fuerte, reconoce, son amenazas de muerte de supuestos barristas de la U: "El jueves, cuando mi papá fue a hacer la denuncia, los vecinos le mandaron videos de que seguía gente yendo en otros vehículos, filmando la casa y gritando amenazas: 'Argentinos, tanto... los vamos a matar a todos'".

La situación es aún más delicada si se considera el estado de uno de los familiares del denunciante: "Nosotros tenemos un hermano con discapacidad, él es paciente de Teletón", afirmó.

'Maxi' cuenta que son una familia muy identificada con Independiente dentro de la localidad donde residían y que, hasta antes del partido, no habían vivido nada igual.

"Mi papá tiene calco de las copas de Independiente y esas cosas, pero de los 10 años que están esas cosas pegadas (en el auto), jamás un problema; nos veían, se reían, nos saludaban", reconoció.