“Por la Patagonia...”: Exsecretario de Kirchner cuestiona que incidentes en Avellaneda serían un plan de Chile - Chilevisión

Guillermo Moreno, exsecretario de comercio interior argentino, apuntó a que servicios de inteligencia chilenos podrían estar generando un espíritu "antiargentino" y comparó lo sucedido con el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En su programa radial, el exsecretario de comercio interior de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, conspiró respecto a los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda en medio del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto.

El peronista cuestionó la posibilidad de que servicios de inteligencia chilenos estuvieran detrás del origen del conflicto y comparó lo sucedido con el comienzo del conflicto de Rusia en Crimea. "¿Qué pasó en Crimea antes de que Putín en el 2014 entrara?", defendió.

Exsecretario de comercio interior argentino cuestiona origen de tragedia en Avellaneda

Durante la conversación, Moreno atribuyó el comienzo de los incidentes a los hinchas de Universidad de Chile, acusando que estos habrían comenzado a romper el estadio y a agredir a los hinchas de Independiente.

Sin embargo, la acusación no se quedó ahí. “La pregunta que te queda picando es: ¿Los servicios de inteligencia chilenos tendrán algo que ver para aumentar el espíritu antiargentino en Chile y empezar un tole tole por la Patagonia?”, señaló Moreno.

En la misma línea, el exfuncionario de gobierno instó a estudiar el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania. "¿Cómo se fue generando los caldos de cultivo?", indicó, agregando que fue "muy raro lo que pasó en la cancha de Independiente".