Dictan 17 años de cárcel para exdirector PDI Héctor Espinosa: Incautarán su departamento en Las Condes - Chilevisión

El exfuncionario policial tendrá que cumplir 12 años por el delito de malversación y otros 5 años por el lavado de activos. Su esposa también deberá responder con presidio.

La mañana de este lunes se conoció la sentencia en la causa contra el ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, condenado como autor de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

En la audiencia se determinó decretar 17 años de presidio para el exfuncionario policial, correspondiente a 12 por el delito de malversación y otros 5 años por el lavado de activos.

Asimismo, su esposa, María Magdalena Neira, tendrá que cumplir 541 años de cárcel por su responsabilidad en el delito de lavado de activos culposo.

Cabe recordar que Espinosa fue acusado de desviar y malversar alrededor de $146 millones de pesos de gastos reservados desde la Policía de Investigaciones (PDI).

Incautarán departamento de exdirector de la PDI

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, entregó detalles tras la lectura de sentencia y enfatizó que “se trata de delitos que fueron acreditados en íntegro, tal cual la Fiscalía expuso en su acusación”.

En cuanto a las penas impuestas por el tribunal, destacó que fueron “ejemplificadoras, acorde con la gravedad de los delitos que tuvo por acreditados”.

Por otra parte, se estableció la incautación de un departamento perteneciente a Héctor Espinosa ubicado en la comuna de Las Condes, además de su respectiva bodega y dos estacionamientos al interior del edificio.