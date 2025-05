“Este tipo me va a matar”: Lo que se sabe del ataque por la espalda con martillo a joven en Quilicura - Chilevisión

Una familia denuncia que una joven fue brutalmente atacada por un desconocido cuando iba a entrar a su casa el pasado domingo.

Una grave denuncia se hizo en el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, donde una familia de Quilicura acusa que un sujeto atacó de la nada a una joven cuando esta iba a ingresar a su domicilio.

La tía de la mujer afectada conversó con el programa de Chilevisión, en el que señaló el ataque ocurrió el domingo pasado las 20 horas.

"Un hombre la atacó por la espalda, le pegó un martillazo en la cabeza, mi sobrina se da vuelta y se intenta defender. Ahí este hombre la ataca tres veces más en el torso con la misma herramienta, que no es un martillo normal, es un arma, es que como un bloque metalico, muy pesado", partió afirmando.

La mujer agregó que tras los gritos de la víctima, salieron los vecinos y el hombre arrancó. Algunos residentes del sector le dieron alcance y tras forcejear con él se le cayeron documentos, celular y las armas. Sin embargo, logró huir.

"Vecinos corroboraron que era él, al mirar el documento que se le cayó. Me comuniqué con el consulado de Brasil, pero me dijeron que no son policías", dijo la entrevistada al mostrar el documento que es de esa nacionalidad.

Familia acusa poco criterio de carabineros y mala atención en SAPU

La mujer afirmó que fueron a la 49° Comisaría de Quilicura a realizar la denuncia donde manifestó que tiene mucha molestia por los comentarios de un funcionario policial.

"Uno de los carabineros empezó a jugar con el martillo, dijo 'Uhhhh es el martillo de Thor', y lo empezó a levantar como juguete y eso delante de mi sobrina que había sido atacado con esa arma. De lo traumático que fue todo, aparte sufrimos una falta de respeto. Se rieron de la situación".

"Mi sobrina fue atendida en el SAPU y dejaron constancia de lesiones leves, pero ella fue atacada en el torso, donde no fue revisada. El doctor le dio el alta de inmediata", agregó.