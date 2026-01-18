Estados Unidos anuncia ayuda a Chile por incendios forestales en Ñuble y Biobío - Chilevisión

A través del embajador en Chile, se anunció que el presidente Donald Trump autorizó a apoyar con una donación de asistencia para enfrentar la emergencia.

A raíz de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que han causado gran devastación en diferentes localidades, el gobierno de Estados Unidos anunció una donación de asistencia para apoyar a Chile.

A través de un comunicado, Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, informó que el presidente Donald Trump autorizó una donación en ayuda por la emergencia que afecta a la zona sur del país.

Según señaló, se trata de un gesto como parte de la cooperación internacional ante lo ocurrido por el avance de las llamas en sectores rurales y urbanos.

“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, informó Judd en su cuenta de X.

También destacó que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

Actualmente se mantienen 24 focos de incendios activos en las regiones de Ñuble y Biobío y se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones.