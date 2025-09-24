Era menor de edad: Lo que se sabe del joven que se quemó a lo bonzo en el Parque Bustamante - Chilevisión

Fiscalía como personal policial trabajan en determinar los motivos que llevaron al joven a realizar la fatal acción que acabó con su vida.

Impacto causó este miércoles la muerte de una persona que se quemó a lo bonzo en pleno Parque Bustamante, comuna de Providencia.

De acuerdo a información preliminar, la víctima sería un joven de 17 años, quien llegó pasada la medianoche al mencionado parque, donde se sentó solo en una banca y luego se roció acelerante.

Fiscalía como personal policial trabajan en determinar los motivos que llevaron al joven a realizar la fatal acción que acabó con su vida luego de resultar con quemaduras de primer y segundo grado.

Tras los antecedentes recopilados por parte de las autoridades, se descartó la participación de terceras personas.

Joven muere tras quemarse a lo bonzo en Parque Bustamente

Tras ser alertado por la central municipal, personal de Carabineros de la 19.ª comisaría de Providencia se trasladó pasada la medianoche a la intersección de la calle Rancagua con General Bustamante para realizar las primeras diligencias.

En el lugar, el teniente Christopher San Martín, oficial de ronda Prefectura Stgo. Oriente señaló que los registros de las cámaras de seguridad permitieron esclarecer que "esta persona se habría echado líquido acelerante con un bidón y se habría encendido fuego así mismo".