Conmoción en Providencia: Fiscalía investiga a hombre que se quemó a lo bonzo en Parque Bustamante - Chilevisión

El hecho fue alertado por la central municipal, quienes a través de las cámaras de seguridad pudieron alertar de la tragedia.

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre murió tras quemarse a lo bonzo en el Parque Bustamante, en la comuna de Providencia.

Transeúntes y vecinos del sector intentaron prestar ayuda al ver al indiviudo en llamas, pero no fue posible producto de la intensidad del fuego.

En el sitio del suceso no se encontraron documentos que permitan dar con la identidad del fallecido, por lo que personal de la Fiscalía se encuentra indagando en la materia.

Hombre muere tras quemarse a lo bonzo en Parque Bustamante

Tras ser alertado por la central municipal, personal de Carabineros de la 19.ª comisaría de Providencia se trasladó pasada la medianoche a la intersección de la calle Rancagua con General Bustamante para realizar las primeras diligencias.

En el lugar, el teniente Christopher San Martín, oficial de ronda Prefectura Stgo. Oriente señaló que los registros de las cámaras de seguridad permitieron esclarecer que "esta persona se habría echado líquido acelerante con un bidón y se habría encendido fuego así mismo".

En la misma línea, descartó la participación de terceros.