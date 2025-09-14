No estaba autorizado: Municipio anunció multas por show gratuito de Feid en Providencia - Chilevisión

La actividad, realizada este domingo en calle General Holley, congregó a cientos de fanáticos. Sin embargo, esta no contaba con la autorización del municipio.

La Municipalidad de Providencia anunció sanciones por el masivo "Coffee Party" del cantante colombiano Feid.

La actividad, realizada este domingo a las 11:30 horas en la calle General Holley, congregó a cientos de fanáticos. Sin embargo, esta no contaba con la autorización del municipio.

A eso del mediodía, el artista apareció sorpresivamente en el primer piso del local Kafera Holley. Después de unos minutos, se trasladó al balcón para hacerse más visible.

Pese a esto, varios asistentes comenzaron a escalar árboles y techos de otros locales aledaños, lo que alertó a personal municipal y de Carabineros, quienes no estaban informados sobre este evento.

Local arriesga multas por show de Feid

Según consignó LUN, la Municipalidad de Providencia cursó cinco infracciones al local donde se realizó el show que duró más de una hora.

"Tras la fiscalización realizada por personal municipal, se detectó que los organizadores infringieron la Ley de Rentas Municipales, por ejercer una actividad comercial sin la patente respectiva; la Ley de Alcoholes, por vender bebidas alcohólicas sin autorización y por ocupar sin permiso el espacio público", anunció la entidad.

Por lo anterior, el encargado del establecimiento quedó citado al Juzgado de Policía Local y arriesga multas que podrían llegar hasta 10 UTM, es decir, cerca de $692.650.

"Reiteramos nuestra disposición para apoyar la realización de espectáculos de diversa índole en el espacio público, pero siempre dentro del marco legal y cumpliendo con la normativa vigente", agregó el municipio.