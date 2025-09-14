 No estaba autorizado: Municipio anunció multas por show gratuito de Feid en Providencia - Chilevisión
Minuto a minuto
9 años sin pistas: La misteriosa desaparición de ingeniero tras salir de una disco en Villarrica No estaba autorizado: Municipio anunció multas por show gratuito de Feid en Providencia Caso Audios: Reportan que Luis Hermosilla habría incumplido con su arresto domiciliario Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo Escolar fue golpeado por chofer de bus en Temuco tras problema con su TNE
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/09/2025 20:22

No estaba autorizado: Municipio anunció multas por show gratuito de Feid en Providencia

La actividad, realizada este domingo en calle General Holley, congregó a cientos de fanáticos. Sin embargo, esta no contaba con la autorización del municipio.

Publicado por CHV Noticias

La Municipalidad de Providencia anunció sanciones por el masivo "Coffee Party" del cantante colombiano Feid.

La actividad, realizada este domingo a las 11:30 horas en la calle General Holley, congregó a cientos de fanáticos. Sin embargo, esta no contaba con la autorización del municipio.

A eso del mediodía, el artista apareció sorpresivamente en el primer piso del local Kafera Holley. Después de unos minutos, se trasladó al balcón para hacerse más visible.

Pese a esto, varios asistentes comenzaron a escalar árboles y techos de otros locales aledaños, lo que alertó a personal municipal y de Carabineros, quienes no estaban informados sobre este evento.

Local arriesga multas por show de Feid

Según consignó LUN, la Municipalidad de Providencia cursó cinco infracciones al local donde se realizó el show que duró más de una hora.

"Tras la fiscalización realizada por personal municipal, se detectó que los organizadores infringieron la Ley de Rentas Municipales, por ejercer una actividad comercial sin la patente respectiva; la Ley de Alcoholes, por vender bebidas alcohólicas sin autorización y por ocupar sin permiso el espacio público", anunció la entidad.

Por lo anterior, el encargado del establecimiento quedó citado al Juzgado de Policía Local y arriesga multas que podrían llegar hasta 10 UTM, es decir, cerca de $692.650.

"Reiteramos nuestra disposición para apoyar la realización de espectáculos de diversa índole en el espacio público, pero siempre dentro del marco legal y cumpliendo con la normativa vigente", agregó el municipio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Lo último

Lo más visto

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Del acto partiparon el presidente Boric, distintas autoridades de gobierno, representantes del Congreso y aspirantes a La Moneda, entre otros invitados.

14/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025

Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante”

Sergio Areyuna, de 88 años, residía en la zona rural de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

14/09/2025

“Estoy en conversaciones”: Denisse Campos reveló la razón detrás de múltiple intervención estética

La empresaria se sometió a seis procedimientos estéticos tanto corporales como faciales, lo que , según explicó, estaría fuertemente relacionado con el área laboral.

14/09/2025