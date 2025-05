¿Era de Carlos o Alejandro? Revelan conclusión del caso de auto abandonado en Pudahuel - Chilevisión

El momento generó una gran expectación por redes sociales. Incluso llegaron algunas perosnas hasta la 26° Comisaría de Pudahuel, donde fue llevado el vehículo y llegaron los protagonistas.

Un enigmático caso se tomó el programa Contigo En La Mañana, donde dos personas aseguraban ser los dueños de un vehículo encontrado abandonado en las cercanías del aeropuerto de Santiago.

El momento generó una gran expectación por redes sociales y en la gente, que incluso llegó hasta la 26° Comisaría de Pudahuel, donde fue llevado el vehículo y llegaron los protagonistas.

Finalmente y tras la revisión del automóvil, se concluyó que el dueño era Carlos y no Alejandro, quien había viajado desde Puente Alto y llamó al programa contando su caso.

"El auto no es mío, porque este auto tiene airbags y el mío no tenía. Corroborando con los carabineros no corresponde, pero tenía muchas pifias parecido al mío y tenía que verificarlo físicamente, pero estoy seguro, no es mi auto", señaló un apenado Alejandro.

"Ya no tengo mucho que hacer, porque la causa está cerrada, tengo que hacerlo por cuenta mía, y no tengo tiempo para andar buscando", afirmó.

Mientras que Carlos solidarizó con Alejandro. "Lo lamento por él, porque es víctima. Yo pude recuperar mi auto, aunque no en las mejores condiciones porque no parte, pero se aclaró que el auto es mío... Lo lamento por el hombre porque anda bsucando su auto", manifestó y donde todo se cerró con un fuerte apretón de manos.

